Projeto prevê isenção do IPTU para contribuintes com câncer em Suzano

Os vereadores de Suzano votam nesta quarta-feira, 26, projeto da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, que acrescenta um artigo ao Código Tributário Municipal, isentando os contribuintes com câncer de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Se aprovado, o benefício será concedido àqueles que sejam proprietários de um único imóvel, com a área de até 150 metros quadrados.

OUTROS PROJETOS

Também será votada na sessão desta quarta-feira uma moção de aplauso de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD). A moção é dirigida aos advogados Reynaldo Velloso e Maíra Vélez, respectivamente presidente e vice-presidente da recém-criada Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) / Conselho Federal.

Sessão solene

Também nesta quarta-feira, a Câmara de Suzano vai sediar sessão solene para entrega da “Medalha Antônio Marques Figueira” à jovem blogueira Sara de Oliveira Virginio, conhecida com Sah Oliveira. O vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, é o autor do projeto que concede a honraria, pelos relevantes serviços prestados pela homenageada ao município.

Sah Oliveira

Nascida em 1995, Sah Oliveira é formada em Marketing pela Universidade Braz Cubas (UBC) e Comércio Exterior pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Possui um blog desde 2013, em que dá dicas sobre cuidados com o cabelo crespo e beleza negra (www.saholiveira.blogosfera.uol.com.br), hospedado no portal UOL.

Na rede social Instagram, Sah Oliveira possui atualmente 240 mil seguidores (www.instagram.com/@eusaholiveira). Sua fanpage no Facebook (www.facebook.com/eusaholiveira) conta com 89 mil curtidas, enquanto que seu canal no YouTube (www.youtube.com/c/SahOliveiraaa) tem atualmente cerca de 76 mil inscritos.

“Parabenizo Sara por sua benfeitoria e total dedicação à cidade de Suzano e seus munícipes, além de sua trajetória ilibada e sem máculas”, afirmou o vereador autor da homenagem.