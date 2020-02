Projeto 'Promotoras Legais Populares' chega a 8ª edição em Suzano

O curso de Promotoras Legais Populares chega à 8ª edição em Suzano. O projeto, que surgiu no ano 2000, teve quatro edições à época. Ele foi retomado em 2017, na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), por meio da primeira-dama Larissa Ashiuchi através do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Os principais objetivos do curso são de capacitar as mulheres integrantes de movimentos sociais para reconhecer seus direitos e a violação destes; criar a condição para que as participantes possam ajudar outras mulheres; possibilitar aos profissionais do Direito a reflexão quanto as leis e condutas do sistema judiciário sob a ética de gênero, raça/etnia, orientação sexual, classe social e educação e promover a defesa dos direitos das mulheres.

Segundo a coordenadora do projeto, Sandra Lopes Nogueira, o curso tem duração de oito meses (de março até dezembro, com um mês de férias em julho) e leva a noção de direito para as mulheres. "A partir do conhecimento de todo ordenamento jurídico e das nossas leis elas podem, através desse conhecimento, abrir novos horizontes".

Para Sandra, uma promotora legal popular é "uma mulher que já tenha certa liderança na sua comunidade e que venha, através do seu conhecimento adquirido, somar dentro da sua coletividade e ajudar outras mulheres. Aquelas que porventura não conheçam os seus direitos, a partir desse curso, vão começar a conhecer".

O conteúdo do curso é vasto. A capacitação será realizada por profissionais do Direito, que em algumas aulas específicas, poderão estar acompanhados por especialistas da área. No jurídico, aulas de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito à Saúde, Direito Penal, Direito Civil e Direito do Trabalho e Previdência Social são alguns dos temas que serão abordados.

As inscrições pra o curso podem ser feitas até o dia 6 de março, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Saspe (Rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro) As vagas são limitadas.

A aula inaugural vai acontecer dia 10 de março, no Teatro Dr. Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1354 - Centro) das 18h30 às 21 horas. As demais aulas serão às terças-feiras, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro) no mesmo horário. Mais informações podem ser adquiridas pelo número 4743-1600 das 8 às 16h30.