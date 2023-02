Projeto promove os primeiros atendimentos nos postos de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano deu início nesta segunda-feira (06/02) ao projeto “+Nutri Suzano” em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município. A ação, que é aberta a todos os públicos, busca conscientizar e auxiliar a população em adotar a prática de uma alimentação saudável para o controle de peso e melhor qualidade de vida, contando com orientações e acompanhamento multidisciplinar. As ações se estendem até sexta-feira (10/02).

A programação já começou na maioria das unidades de saúde, faltando apenas as USFs Jardim Brasil, Recanto São José e a UBS Casa Branca que vão promover as ações nesta quinta-feira (09/02), e as USFs Jardim Maitê e Suzanópolis que têm os serviços previstos para ocorrer na sexta-feira. As UBSs Jardim Alterópolis, Jardim Natal, Monte Cristo já receberam a programação nesta semana e serão palco, novamente, das ações nesta quinta e sexta-feira.

O projeto, que conta com uma equipe composta por profissionais de diversas áreas como, médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, efetua palestras e atendimentos individualizados, bem como uma avaliação antropométrica que identifica o grau de obesidade do paciente, sendo que após a análise, os enfermeiros poderão solicitar exames laboratoriais. A depender do caso e desejo dos pacientes avaliados, poderá haver o encaminhamento à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, onde ocorre triagem e direcionamento às atividades físicas disponíveis e compatíveis com o perfil de cada um, entre elas estão pilates e caminhada.

Além das equipes de nutricionistas promovendo palestras sobre alimentação saudável e psicólogos abordando os fatores capazes de propiciar ou agravar o quadro clínico de compulsão alimentar e tratamentos ideais para cada caso, também estão sendo distribuídas cartilhas informativas para orientar os participantes sobre a forma correta de compor as refeições ao longo do dia e os alimentos mais indicados para o controle do diabetes.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Ishi, o primeiro passo para a reeducação alimentar é o acesso à informação por parte dos moradores. “Visamos oferecer um trabalho completo, desde informar a população suzanense por meio de palestras até direcioná-la e incentivá-la a praticar exercícios físicos”.