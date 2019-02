Projeto que homenageará mulheres suzanenses inicia tramitação na Câmara

O projeto de Resolução que cria a medalha “Vereadora Augustinha Raphaela Maida Moretti”, de autoria da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, iniciou nesta quarta-feira (27) tramitação pelas comissões permanentes da Casa de Leis.

No texto do projeto, Gerice explicou que decidiu honrar a história da primeira mulher que ocupou uma cadeira na Câmara, por isso o nome Augustinha Raphaela Maida Moretti. “Como forma de marcar este dia (8 de março) e homenagear as mulheres, nada mais justo do que instituir a solenidade para esta data e lembrar da primeira vereadora da cidade de Suzano”.

Votação

O projeto de lei complementar que suspenderia a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em caso de insuficiência temporária do serviço foi reprovado. A propositura é de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD).

Foram aprovados o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que altera a taxa de vigilância sanitária no Código Tributário, que é de 1997, como forma de adequar-se à legislação estadual atual; a moção de aplauso aos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), pelo recebimento do Selo Nacional de Prática Inovadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo Projeto Patrulha Maria da Penha. O projeto é de autoria da vereadora Gerice; um projeto de Decreto Legislativo do vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei e uma moção de apelo do parlamentar Lisandro. Os vereadores aprovaram, ainda, três requerimentos que foram encaminhados à Ordem do Dia.