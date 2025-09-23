Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quarta

Sessão, que acontece às 18 horas, pode ser acompanhada no Plenário ou de maneira on-line, no YouTube ou Facebook

23 setembro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Projeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quartaProjeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quarta - (Foto: Ricardo Bittner/Arquivo Câmara de Suzano)

A Câmara de Suzano votará nesta quarta-feira (24), às 18 horas, o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Acessibilidade Digital. A propositura é de autoria do vereador Artur Takayama (PL).

A data, se aprovada, será incluída no calendário oficial de eventos de Suzano para ser comemorada anualmente em 11 de março. O objetivo do projeto é conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade digital para pessoas com deficiência ou limitações temporárias; promover a inclusão digital; incentivar as boas práticas de acessibilidade em sites, aplicativos e serviços públicos e privados; reduzir as barreiras digitais; valorizar a cidadania digital, reforçando o direito de todos ao acesso pleno à informação e aos serviços eletrônicos; estimular a adoção de tecnologias assistivas; e fortalecer políticas públicas da área digital no município.

Também serão votados amanhã o projeto de lei complementar, de autoria do Executivo, que revoga a Lei Complementar 234/2014, que proíbe a utilização de tecnologia de incineração e suas variantes para a destinação final de resíduos sólidos urbanos no âmbito do município, e o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão da Medalha Suzano Brandão a Roberto Katsumata, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

Acompanhe

O público pode acompanhar a sessão de forma presencial no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

