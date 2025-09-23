Projeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quarta

A Câmara de Suzano votará nesta quarta-feira (24), às 18 horas, o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Acessibilidade Digital. A propositura é de autoria do vereador Artur Takayama (PL).

A data, se aprovada, será incluída no calendário oficial de eventos de Suzano para ser comemorada anualmente em 11 de março. O objetivo do projeto é conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade digital para pessoas com deficiência ou limitações temporárias; promover a inclusão digital; incentivar as boas práticas de acessibilidade em sites, aplicativos e serviços públicos e privados; reduzir as barreiras digitais; valorizar a cidadania digital, reforçando o direito de todos ao acesso pleno à informação e aos serviços eletrônicos; estimular a adoção de tecnologias assistivas; e fortalecer políticas públicas da área digital no município.

Também serão votados amanhã o projeto de lei complementar, de autoria do Executivo, que revoga a Lei Complementar 234/2014, que proíbe a utilização de tecnologia de incineração e suas variantes para a destinação final de resíduos sólidos urbanos no âmbito do município, e o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão da Medalha Suzano Brandão a Roberto Katsumata, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

Acompanhe

O público pode acompanhar a sessão de forma presencial no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).