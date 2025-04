'Projeto SER' para PCDs marca troca de experiências com município de São Carlos

A mais recente edição do “Projeto SER - Suzano Educa e Respeita” para Pessoas com Deficiência (PCDs), realizada na manhã desta quarta-feira (23/04) no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, foi marcada pela troca de experiências relacionadas às ferramentas e políticas inclusivas com o município de São Carlos.

Na oportunidade, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, titular da pasta responsável pela iniciativa, recebeu o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos da cidade do centro-leste paulista, Rafael Almeida.

Sob os olhares de representantes da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e das entidades que atendem esse público, como a União Família Azul (UFA) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), foram compartilhados serviços que têm melhorado a qualidade de vida dos munícipes. O vice-prefeito Said Raful e o presidente da Câmara, Artur Takayama, também prestigiaram a atividade, que foi aberta pelo vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), André Luis Bonfim.

O conjunto de ações que foram apresentadas pelo palestrante convidado de São Carlos incluem a entrega de cartões que identificam direitos e benefícios, evitando a necessidade de apresentação frequente dos laudos. Outra política apresentada foi o programa de empréstimo de cadeiras de rodas por meio de contrato de comodato para famĩlias que recebem até três salários mínimos. E ainda foi destacado o projeto de fomento aos esportes adaptados por meio de entidades e associações.

A atividade se integra à discussão sobre políticas específicas para o público, que começou, por meio do “Projeto SER”, em 26 de março. O destaque desse primeiro encontro foi a palestra do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que compartilhou sua história de superação e reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas às PCDs. Durante sua apresentação, ele falou sobre avanços conquistados em prol da acessibilidade e da inclusão no contexto da “Educação”.

O projeto foi criado com o objetivo de proporcionar encontros periódicos com diferentes segmentos da sociedade, promovendo debates sobre temas como cidadania, inclusão e desenvolvimento humano, dentre outros. A iniciativa visa ainda fortalecer vínculos institucionais e estimular a participação popular por meio do compartilhamento de ideias, experiências e boas práticas. Além do eixo “Pessoa Com Deficiência”, a programação também contempla os eixos temáticos “Mulher”, “Juventude” e “Idoso”. Cada encontro é dedicado a um desses temas, promovendo debates e atividades que visam fortalecer a cidadania e a participação social.

Discussão

O secretário de São Carlos falou da importância de discutir as experiências exitosas com outros municípios. “Buscamos compartilhar a forma como fazemos o acolhimento às famílias e conscientizar a população sobre as informações relacionadas ao autismo e à síndrome de Down. Temos uma série de serviços em nosso município que viemos apresentar em Suzano que envolvem tecnologia e o incentivo ao esporte. Agradeço ao convite da Prefeitura de Suzano para falar sobre estes assuntos tão relevantes em nossa sociedade”, declarou Rafael Almeida.

O presidente da Casa de Leis parabenizou a administração municipal pela organização de mais um evento voltado ao público PCD. “Suzano tem se tornado uma referência com suas ações destinadas às pessoas com deficiência. Viemos colaborar com essas discussões colocando a Câmara à disposição de todos que buscarem reforçar as políticas inclusivas no município”, salientou Artur Takayama.

Por sua vez, o secretário de Governo destacou que o “Projeto SER” tem cumprido seu papel de intensificar as ações que assegurem os direitos das pessoas com deficiência. “Esses eventos são organizados com o objetivo de capacitar, orientar e alcançar as pessoas que mais precisam. Sempre lutamos para que todos tenham as mesmas condições de estudar e trabalhar. Nosso papel é de fazer acontecer, sempre ao lado da população e das entidades que fazem o bem em nossa cidade”, ressaltou o titular da pasta.

Já o vice-prefeito afirmou que a troca de experiências é fundamental para a implementação de serviços cada vez mais efetivos para pessoas com deficiência. “Da mesma forma que nós servimos de referência com o próprio desenvolvimento do ‘Projeto SER’, nós também podemos assimilar práticas de outras cidades que possam contribuir com a nossa política de inclusão. Temos um compromisso com todos os munícipes e vamos seguir trabalhando para que todos possam ter acesso facilitado às ações e equipamentos disponibilizados pela administração municipal”, declarou Said.

Ainda participaram do evento, por parte da administração municipal, o secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; a diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe; a coordenadora da Rede da Pessoa Com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, Eliane Pinheiro; e as coordenadoras da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Carolina Jacob e Magna Damasceno.

Por parte da OAB Suzano, estavam presentes a secretária-geral adjunta, Antonia Gasparotti, e as representantes da Comissão da Pessoa com Deficiência, Ângela Gonçalves e Márcia Castilho.