'Projeto SER' promove bem-estar em edição voltada aos idosos

A Secretaria de Governo de Suzano realizou na segunda-feira (28/04) mais uma edição do “Projeto SER - Suzano Educa e Respeita”, desta vez com foco no eixo “Idoso”. O evento, marcado por momentos de aprendizado, movimento e integração, ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes de entidades voltadas ao bem-estar desse público.

A programação incluiu uma palestra especial ministrada pelo secretário de Longevidade de Mogi das Cruzes, Mauro Mitsuro Yokoyama, que abordou a importância de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável e ativo. Durante sua fala, Yokoyama destacou iniciativas bem-sucedidas de promoção da qualidade de vida e incentivou a adoção de práticas cotidianas que valorizam a saúde física e mental na terceira idade.

Além da palestra, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar uma aula de rádio taissô, uma tradicional ginástica japonesa conhecida por seus movimentos suaves e rítmicos. A prática, que promove a circulação sanguínea e ajuda a prevenir dores musculares e articulares, foi conduzida de forma descontraída, envolvendo todos os presentes em uma experiência cultural e de cuidado com o corpo.

O secretário Alex Santos ressaltou a relevância do evento para a comunidade idosa e o comprometimento da gestão em promover ações inclusivas. “Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do ‘Projeto SER’ com foco no público da terceira idade, proporcionando um momento de aprendizado, saúde e integração. A participação de tantos representantes e instituições demonstra a força dessa iniciativa e o nosso compromisso em valorizar aqueles que tanto contribuíram, e contribuem, para nossa sociedade”, afirmou.

O “Projeto SER” tem se consolidado como uma iniciativa fundamental para promover ações integradas entre diferentes setores da administração pública e a população. “Acreditamos que iniciativas como essa transformam vidas e promovem uma sociedade mais justa e inclusiva. Continuaremos trabalhando para fortalecer projetos que valorizem nossos idosos e contribuam para uma melhor qualidade de vida”, concluiu Alex.

Também estiveram presentes a secretária de Administração, Cíntia Lira; o presidente da Câmara, Artur Takayama; e os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame.