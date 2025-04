'Projeto SER' promove reflexão sobre o papel da juventude na política pública

A Secretaria de Governo de Suzano realizou nesta terça-feira (22/04) mais uma edição do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, iniciativa que visa fomentar o diálogo e o engajamento da sociedade em temas relevantes para o desenvolvimento social, cultural e político do município. A ação ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na região central da cidade, e teve como tema central a “Juventude”, promovendo uma reflexão sobre o papel dos jovens na construção de políticas públicas.

O encontro contou com uma palestra ministrada pela vereadora de Biritiba Mirim, Thais Molina, que falou sobre “A Participação da Juventude em Políticas Públicas”. A convidada compartilhou experiências e ressaltou a importância de preparar as novas gerações para assumir protagonismo em decisões que impactam diretamente o futuro das comunidades.

O projeto foi criado com o objetivo de proporcionar encontros periódicos com diferentes segmentos da sociedade, promovendo debates sobre temas como cidadania, inclusão, desenvolvimento humano, entre outros. A iniciativa visa ainda fortalecer vínculos institucionais e estimular a participação popular por meio do compartilhamento de ideias, experiências e boas práticas.

Além do “Juventude”, a programação também contempla os eixos temáticos “Mulher”, “Pessoas com Deficiência” e “Idosos”. Cada encontro é dedicado a um desses temas, promovendo debates e atividades que visam fortalecer a cidadania e a participação social.

“Quando promovemos encontros como este, estamos dizendo para a juventude que ela tem voz, tem vez e, principalmente, tem valor. O ‘Projeto SER’ é mais do que uma ação institucional — é um convite à participação, escuta e ao protagonismo de quem vai liderar as transformações que nossa sociedade tanto precisa”, destacou o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, que participou da edição desta terça-feira.

Já o secretário de Governo, Alex Santos, responsável pela condução do projeto, celebrou o sucesso de mais uma edição e ressaltou a relevância do tema. “A iniciativa é uma ferramenta de transformação social. É por meio de iniciativas como essa que conseguimos criar pontes entre o Poder Público e a população, principalmente com a juventude, que é essencial para garantir a continuidade de políticas públicas eficazes e representativas”, afirmou.

O chefe da pasta ainda destacou a escolha da temática. “A juventude é a energia que move nossa cidade. Falar sobre políticas públicas com esse público é uma forma de mostrar que eles não são apenas o futuro, mas o presente. Queremos que eles se sintam parte ativa do processo democrático e da construção de uma sociedade mais justa e participativa”, completou Alex Santos.

Estiveram presentes, ainda, a presidente da Comissão do Jovem Advogado da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Aline Holanda; a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita; e os sargentos do Tiro de Guerra 02-081, os instrutores Vinicius Emiliano dos Santos e Fernando Caetano Cardozo, além de atiradores.