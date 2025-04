'Projeto SER' volta a debater os direitos das mulheres no Cineteatro

A Secretaria Municipal de Governo realizou nesta sexta-feira (11/04) mais uma edição do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. O encontro ocorreu por meio do eixo temático “Mulher” e teve como destaque a palestra da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), Patrícia Braga, que abordou a preservação dos direitos do público feminino e as transformações históricas que garantiram avanços na legislação e na sociedade.

O “Projeto SER” é uma iniciativa da Prefeitura de Suzano que visa capacitar e fortalecer lideranças locais para que sejam agentes de transformação na cidade. A proposta busca disseminar conhecimento, incentivar a inclusão e inspirar atitudes que gerem impactos positivos na comunidade. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o Departamento da Mulher, a Secretaria Municipal de Comunicação Pública e a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano).

Durante a palestra, Patrícia destacou como, no passado, os direitos das mulheres eram frequentemente ignorados ou violados, e ressaltou a importância da luta contínua por igualdade e respeito. Ela enfatizou que, embora muitos avanços tenham sido conquistados, ainda há desafios a serem superados para garantir a plena cidadania das mulheres.

O secretário de Governo, Alex Santos, ressaltou a importância de promover espaços de diálogo e reflexão sobre temas fundamentais para a sociedade. “‘O Projeto SER’ nasceu da nossa vontade de dar espaço para as mulheres de Suzano se tornarem protagonistas em diversas áreas da cidade. Ver tantas pessoas aqui, dispostas a aprender e a compartilhar experiências, é uma verdadeira motivação. Este é apenas o começo de um movimento muito maior que vamos continuar a construir”, destacou.

Além do “Mulher”, a programação do “Projeto SER” também contempla os eixos temáticos “Juventude”, “Pessoas com Deficiência” e “Idosos”. Cada encontro é dedicado a um desses temas, promovendo debates e atividades que visam fortalecer a cidadania e a participação social.

A iniciativa é parte da programação dos cem dias do governo do prefeito Pedro Ishi e visa promover a cidadania e a participação social por meio de cursos e palestras sobre direitos e responsabilidades. Ela tem como foco contribuir com a formação e qualificação de futuras lideranças comunitárias, oferecendo aos participantes habilidades essenciais para disseminar conhecimentos e trocar experiências.

O evento contou ainda com as presenças do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris , do controlador geral do município, César Braga, além dos vereadores Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.