Projeto social abre vagas para curso de salgados e doces

O projeto social "Criando Meu Pão" está com vagas abertas para o curso de Salgados e Doces para Festas. A primeira turma de 50 alunos do programa, que participou do curso de Panificação, se formou e recebeu o certificado na última quarta-feira (17). Mais cursos serão disponibilizados neste ano. Gratuito a toda população, cada curso tem duração de quatro meses e tem 50 vagas limitadas.

Até sexta-feira (19) à tarde, o curso de Salgados e Doces para Festas tinha registrado 30 inscrições. As aulas, ministradas pelo professor Eraldo Rodrigues, são realizadas na Paróquia Santa Helena, localizada no bairro Parque Maria Helena. Idealizado pelo coordenador do projeto, Guilherme Benê, com apoio de José Alves Pinheiro Neto, mais conhecido como Netinho do Sindicato, o programa pretende contemplar mais pessoas nos próximos anos.

Os interessados em participar dos cursos devem comparecer na Paróquia Santa Helena das 9 as 16 horas.