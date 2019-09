Projeto social da Radial atende 2 mil pessoas em Suzano

A empresa responsável pelo transporte público de Suzano, a Radial Transporte, chegou à marca de 2.365 atendimentos em um ano e meio de atividade. Os atendimentos são realizados através do projeto social da empresa, denominado "porta a porta".

O projeto inicialmente tinha a intenção de levar, de forma gratuita, a população para atendimentos médicos ou de fisioterapia. Com o tempo passou a levar também para-atletas para a realização de treinos e outras atividades.

A Radial afirmou que em determinadas situações, procura levar pessoas que possuam mobilidade reduzida para realizarem atividades de lazer na cidade.

O Projeto em 2019 alcançou a marca de mil atendimentos. Segundo dados apresentados pela empresa, somente em agosto foram realizados 132 atendimentos. As estatísticas apontam que a Radial transporta uma média de seis passageiros por dia.

Para receber os passageiros com deficiência, a empresa utiliza o micro-ônibus de sua frota de veículos, mas com modificações internas realizadas na oficina da empresa. Com as modificações o veículo passa a comportar até seis cadeiras de rodas.

Para o responsável das reformas dos micro-ônibus, José Carlos, "é muito gratificante saber que o trabalho da oficina ajuda muitas pessoas".

Para solicitar o atendimento, a empresa informa que é preciso realizar um cadastro, e fazer o agendamento do uso com 48 horas de antecedência. O telefone é o (11) 4744-0289.

O projeto social realizado em Suzano pela Radial não é o único. Em Ferraz de Vasconcelos, onde a Radial também atua, possui o projeto "Chama Radial". Esse projeto tem os mesmos objetivos que o "porta a porta".

Quem desejar solicitar o atendimento em Ferraz deve ligar no telefone (11) 4674-6288, também com 48 horas de antecedência.