Projeto social 'Fada Madrinha' criado por alunos da Escola Técnica de Suzano realizará sonho de adolescente

Os alunos da Etec de Suzano, criaram o projeto social para sua finalização de curso, onde o objetivo é realizar uma festa de debutante para uma adolescente de baixa renda. Todo o evento será realizada através de apoiadores e patrocínios.



A seleção da candidata foi um processo longo e de muita emoção, segundo os organizadores a parte mais dificil foi ver o desejo nos olhos de cada canditada. A vencedora foi escolhida após um longo processo classificativo, finalizado com uma entrevista em sua residencia.



O resultado saiu esta semana e a debutante escolhida foi Bruna Bianca de 15 anos. Os alunos chegaram de surpresa em sua casa com balões, fantasias e presentes feitos especialmente para a debutante e sua mãe. A grande festa acontecerá no dia 07 de novembro, na cidade de Suzano em São Paulo.



Para mais informações:

Guilherme Ferreira - 11 98228-6635

projetofada_madrinha@hotmail.com