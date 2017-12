Projeto social 'Luz do Céu' leva solidariedade para crianças carentes

O projeto social "Luz do Céu" foi criado em janeiro de 2015 após o idealizador do projeto, o metalúrgico Gerson Bernardo Aguirra, perder precocemente a filha Ayla Vitória de Paulo Aguirra por um erro médico. Ayla tinha 10 anos quando faleceu por complicações da apendicite. Depois da perda da filha, Aguirra criou o projeto para ajudar crianças carentes a terem um futuro melhor através de prática de atividades educativas e esportivas.

"A ideia do projeto surgiu quando eu perdi minha filha. Sonhei com ela me pedindo para cuidar das crianças carentes e do antigo campo de futebol que estava abandonado no bairro onde moro", lembra. Aguirra conta que a filha já praticava atos de solidariedade com vizinhos próximos e um mês antes de falecer montou uma cesta básica para ajudar pessoas carentes. "Ela que me deu forças para montar esse projeto. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que Deus me permitir ajudar", conta emocionado.

Atualmente o "Luz do Céu" atende 60 crianças, dos 12 aos 17 anos, que participam do projeto e da escolinha de futebol. Para o ano que vem, Aguirra pretende ampliar o campo de atuação, oferecendo mais atividades educacionais às crianças. "Assim que o CNPJ do projeto sair, vou começar a construir a sede, que vai ficar do lado do centro poliesportivo que leva o nome da minha filha", informa.

Em volta do Centro Poliesportivo Ayla Vitória de Paulo Aguirra, localizado no Jardim do Bosque será construído um refeitório, dois vestuários, uma sala de reunião e uma sala para ballet e uma sala de computação e uma pista de caminhada. Uma academia também será criada, além de uma horta comunitária em parceria com a escola que a filha estudava a Escola Municipal Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, na Vila Helena. Além disso, Aguirra angaria fundos para ajudar a escola. "Aquele era o local que minha filha mais amava no mundo. Sinto que tenho que ajudá-los de qualquer forma", conta.

Com a construção da nova sede, Aguirra quer que as crianças que fazem parte do projeto recebam toda a assistência necessária, como alimentação e vestuário adequando para participar dos jogos. "Tem muitas crianças carentes que recebemos. Quero que elas tenham a oportunidade de fazer algo que as tirem da rua", conta. Atualmente os treinos das escolinhas acontecem três vezes por semana.

Durante os dois anos de projeto, aproximadamente 40 pessoas foram beneficiadas através dos eventos que Aguirra realiza para arrecadar doações. Os eventos realizados são os torneios de futebol e vôlei, como as já conhecidas "Copas Big Big". Esse ano foram nove eventos deste tipo foram realizados. A ajuda vai desde cestas básicas, fraldas geriátricas, a próteses e cadeiras de rodas.

"O dinheiro usado na inscrição dos jogadores nos eventos é revertido para ajudar essas pessoas", informa.