Projeto Sonho Brilhante realiza 4ª etapa no domingo

O Projeto Sonho Brilhante realiza, no próximo domingo (16), sua 4ª etapa no ano. O evento acontece na Vila Urupês, entre as ruas Marta e Thadeu José de Moraes, a partir das 8h30. A organização do projeto disponibiliza lanches para todos os participantes.

O Projeto Sonho Brilhante consiste em corridas de atletismo para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. “Isso é uma brincadeira para apresentar o atletismo para as crianças, despertar na criança o interesse pelo atletismo”, explica Benedito Tiarga, idealizador do projeto.

De acordo com Tiarga, 150 crianças estão inscritas para participar da 4ª etapa. Para se inscrever é necessário entrar em contato nos números (11) 95144-6006 ou (11) 93006-2974. Meninos e meninas podem participar do Sonho Brilhante.

Todos os participantes ganham uma medalha de participação. Além disso, existe um pódio para os atletas que ficarem em 1º, 2º e 3º lugar. Eles também recebem medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. “Fazemos isso para não perder o espírito de competitividade. As crianças sobem no pódio e tudo”.

As corridas são divididas por faixa etária: crianças de quatro e cinco anos; de seis e sete; oito e nove; 10 e 11; 12 a 14; e 15 a 17. “Se tiver 20 crianças de quatro e cinco anos, a gente faz quatro baterias com cinco crianças, porque se colocar muitas crianças juntas eles podem acabar se enroscando, caindo e machucando”, explica Tiarga.

As crianças de quatro a sete anos correm 50 metros; as de oito e 11 anos correm 100 metros. Os adolescentes de 12 a 14 anos correm 200 metros, e os de 15 a 17 correm 400 metros.

Tiarga explica sua sensação de fazer o evento acontecer. “É um prazer muito grande, sensação que não tem dinheiro que pague. Temos crianças de Tatuapé, Ferraz, Poá, Itaquá, Mogi inscritas. O projeto está até saindo do Alto Tietê e a sensação é muito boa. É muito gratificante. A gente vê que o projeto agradou as crianças, ganhou a simpatia dos pais, isso é muito bom. Não tem dinheiro que pague”.