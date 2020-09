Projeto Sonho Olímpico entra para o Calendário Oficial do município

O Projeto Sonho Olímpico, dedicado a levar o atletismo para crianças e adolescentes carentes do município, agora é lei e será realizado anualmente na primeira semana de novembro. A propositura foi aprovada pela Câmara de Suzano e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano de sábado passado (29).

De acordo com o projeto, são objetivos do Sonho Olímpico levar o atletismo para crianças e adolescentes da periferia; despertar na criança e no adolescente o gosto pelo atletismo de modo geral, criando oportunidade de descobrir futuros talentos; e manter as crianças e adolescentes em atividade durante o ano todo, afastando-os das ruas, do envolvimento com entorpecentes e da criminalidade.

A propositura especifica que o Poder Executivo poderá celebrar convênios e parcerias com os governos federal e estadual, instituições privadas, fundações, empresas, organizações governamentais ou não governamentais, para fomentar o Projeto Sonho Olímpico.

O Sonho Olímpico realiza um trabalho contínuo de corrida em cinco etapas, realizadas em vários bairros da cidade nos meses de março, maio, julho e setembro, finalizando em novembro com o campeonato municipal de atletismo.