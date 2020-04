Projeto suzanense 'Oficina Corporal' oferece videoaulas pela Internet

O projeto Oficina Corporal, da Prefeitura de Suzano, está colocando à disposição na Internet videoaulas de atividades físicas conduzidas pelas professoras responsáveis Renata Silva e Tamires Lúcio para que as pessoas possam se exercitar em casa diante das medidas de distanciamento social contra o novo coronavírus (Covid-19). Toda semana um conteúdo novo vai ao ar, sempre às segundas-feiras, às 8 horas.

As vídeoaulas estão sendo veiculadas desde o início da quarentena na página do Facebook e no canal da Prefeitura de Suzano no YouTube. A iniciativa tem por objetivo ocupar o tempo da pessoa também no cuidado com o corpo e a mente neste período de isolamento social, incentivando-a para que permaneça em casa sem se esquecer da saúde e do bem-estar.

“As séries de exercícios são pensadas de forma que o aluno não se entregue ao sedentarismo e que colaborem com a manutenção do organismo, prevenindo possíveis doenças e inibindo o surgimento de problemas de saúde”, destacou Tamires.

“Além disso, outra preocupação é a prevenção de doenças relacionadas à saúde mental, como a depressão, por exemplo, principalmente em relação àquelas pessoas que estão sozinhas neste período de distanciamento social”, disse Renata.

As aulas da Oficina Corporal contam com exercícios bem acessíveis e fáceis de acompanhar, voltados para todas as idades. Até o momento, três aulas foram ao ar na página do Facebook e quatro já estão disponíveis no canal no YouTube. A iniciativa tem recebido um retorno positivo. “Diariamente recebo mensagens dos alunos agradecendo pelas séries e informando que os exercícios estão ajudando bastante no dia a dia”, contou Tamires.

As professoras explicaram ainda que as séries de exercícios podem ser repetidas todos os dias da semana, quantas vezes a pessoa quiser, de acordo com o condicionamento físico de cada um. Para diferenciar, o aluno pode aumentar o número de repetições sugeridas no vídeo ou ainda estender o tempo de cada atividade. Assim, a mesma série pode ser executada de várias formas.

Normalmente, as aulas do projeto Oficina Corporal, que abrange várias modalidades, são realizadas no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no Parque Max Feffer, de segunda a sexta-feira, em diversos horários. Até que dure a quarentena, as atividades presenciais estão suspensas. Atualmente, mais de 2 mil pessoas estão inscritas.