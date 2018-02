Projeto ‘Suzano mais bonita’ pode inserir praça central

A Diretoria de Parques, Praças e Áreas Verdes estuda qual será a modalidade da revitalização da Praça João Pessoa, em Suzano. Entre elas estão o programa "Adote uma Praça", que iniciará neste ano pela manutenção própria por meio do projeto "Suzano Mais Bonita".

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Igreja Matriz São Sebastião propõs reforma da praça. Por enquanto, a manutenção é feita pelas equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. De acordo com a pasta, inclusive, foram instaladas novas lixeiras recentemente na praça.

Enquanto nada é definido, mais segurança, iluminação e manutenção são os pedidos dos moradores, comerciantes e pedestres de Suzano para tornar a Praça João Pessoa em um local ideal para passeio em família e até mesmo para servir de passatempo. De acordo com eles, a insegurança - principal problema citado - acontece decorrente a roubos, prostituição, tráfico de drogas e moradores de rua que são observados frequentemente no espaço.

A vendedora Jaqueline da Silva Martins comentou que se pudesse, colocaria mais guardas na praça para fazer a segurança. Isso porque ela já viu casos de roubo no local. Outro pedido que faria, seria a implantação de uma melhor drenagem. Segundo ela, quando chove a praça fica repleta de poças. "Além de roubarem pessoas, já observei assaltantes levarem casas de madeiras que são da Prefeitura. Problema com a chuva também tem. Fica cheio de água aqui".

Por outro lado, pensando também pelo lado do comércio, o proprietário de uma loja localizada em frente à praça, Maurício Takashi, acredita que a circulação de consumidores aumentaria no entorno do local caso tivesse maior segurança. "Antigamente tinha um posto de guarda em frente à Igreja Matriz que ajudava nessa questão", explicou.

Já a esteticista Joice Ueda disse que a implantação de mais iluminação e a retirada de moradores de rua da praça seriam as principais melhorias a serem realizadas. "Dificilmente passo na praça com a minha filha, mas quando acontece, fico assustada pela falta de segurança. Se tivessem um cuidado maior, o espaço teria tudo para receber mais famílias e moradores".