Projeto ‘Suzano mais bonita’ vai reorganizar áreas comerciais

A Prefeitura de Suzano deverá intensificar, em 2018, o projeto “Suzano mais Bonita”. Iniciado em caráter experimental neste ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego prevê reorganizar áreas comerciais da cidade e conservar os espaços públicos com mais rigidez. A proposta é reforçar os trabalhos de zeladoria por meio de diretrizes baseadas nas leis antipichação e “Cidade Limpa”, bem como executar novos projetos que visam a conservação de ruas e praças.

Dentre as principais ações está a efetivação de dois projetos que serão base para o “Suzano mais Bonita”. De acordo com o secretário responsável pela ação, André Loducca, o objetivo é criar uma diretriz que norteie todos os órgãos públicos envolvidos para qualificar a fiscalização da cidade como um todo. “É por meio das leis ‘Cidade Limpa’ e antipichação que vamos combater legalmente irregularidades, principalmente no centro expandido da cidade, bem como punir severamente casos de vandalismo”, argumentou.

Na área da zeladoria, o projeto “Suzano mais Bonita” atua por meio da Diretoria de Parques e Jardins, que tem atualmente 12 praças em manutenção. Elas ficam localizadas em inúmeros pontos da cidade e são impactadas com revitalização, limpeza, plantio de mudas frutíferas e floríferas e paisagismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico ressalta que o trabalho de conservação de áreas verdes vai ao encontro da zeladoria, uma vez que a Prefeitura de Suzano combaterá com mais energia casos de degradação do patrimônio público ou de descumprimento das normas legais do município. “Esta é uma área em que estamos bastante focados. Desde o início do ano fomos bastante incisivos na conservação de praças e jardins.

Com a efetivação do ‘Suzano mais Bonita’, vamos ampliar ainda mais esses serviços”, comentou Loducca.

Outras propostas também serão executadas pela pasta para a integração dos serviços públicos com a comunidade.

“Temos também o projeto ‘Abrace Suzano’, que visa a doação de equipamentos para a municipalidade, o projeto de adoção de praças públicas por parte da iniciativa privada, bem como o projeto ‘Nossa Gente’, que objetiva a qualificação do funcionalismo público. Nossa intenção é colocar em prática estratégias que envolvam outros setores da administração municipal para o bem comum, que é a zeladoria da cidade”, concluiu o secretário.