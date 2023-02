Projeto 'Suzano Mais Emprego' divulga 334 ofertas de trabalho

O projeto “Suzano Mais Emprego” divulga nesta semana 334 vagas de trabalho na cidade e Alto Tietê que foram atualizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do link http://bit.ly/suzano-emprego. Entre as ofertas que estão sendo disponibilizadas, 136 exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que representa 40% do total. As categorias necessárias da CNH variam de acordo com o cargo.

Os interessados devem enviar o currículo, em formato de PDF ou Word, para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, ou o entregar presencialmente nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Também são ofertadas diversas possibilidades para pessoas com deficiência (PCDs), que devem enviar o laudo médico junto com o restante da documentação exigida.

Das 334 vagas disponíveis, 110 exigem CNH da categoria “B”, que autoriza a condução de automóveis, picapes e utilitários, como é o caso das funções de operador de empilhadeira, onde há cem oportunidades, sendo 20 para pessoas com deficiência. Além destas, ainda há possibilidades para encarregado de logística (1); técnico de ar-condicionado (1); nutricionista RT (1); operador de retroescavadeira (1), que também necessita ter CNH da categoria “C”; conferente (5); e pintor automotivo (1).

Outras vagas só podem ser preenchidas por quem tem habilitação da categoria “D”, que permite a condução de ônibus, micro-ônibus e van de passageiros. Essas ofertas de trabalho são direcionadas para quatro cargos: mecânico de auto (1), motorista (15), encarregado de limpeza técnica industrial (1) e mecânico diesel (2). Alguns cargos exigem CNH de categoria “D” e “E’. Esses postos são exclusivamente para as funções de operador de guindaste (3 vagas) e operador munck (3). Há ainda um cargo que necessita de habilitação do tipo “E”, que é o caso do motorista carreteiro (1).

Também foram divulgadas oportunidades para alguns postos de trabalho que não exigem carteira de habilitação e disponibilizam um número importante de vagas por cargo, como é o caso das funções de costureiro (20), soldador (10), monitor operacional (5), vendedor externo (10), açougueiro (5), estagiário de ensino médio em call center (50), ajudante de motorista (15) e pedreiro (5).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, reforçou que é importante manter a parceria com importantes empresas do Alto Tietê para que mais pessoas possam ser contempladas com um novo trabalho.

“Buscamos proporcionar oportunidades para todos, por meio do fortalecimento do projeto ‘Suzano Mais Emprego’. Essa iniciativa tem dado muito certo e já foram enviados quase 60 mil currículos. Estamos garantindo o primeiro emprego para os jovens e recolocando profissionais no mercado de trabalho”, lembrou o secretário.

Mais informações sobre as vagas e o envio de documentos podem ser obtidas nas duas unidades do Centrus, localizadas na avenida Paulo Portela, 210, na área central, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, na região norte. Os telefones são (11) 4745-2267 e (11) 4934-5492, respectivamente.