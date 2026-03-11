Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 11 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto 'Suzano Mais Emprego' divulga 496 novas oportunidades

Por meio da plataforma da iniciativa é possível se candidatar e consultar as vagas disponíveis

11 março 2026 - 15h52Por De Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou nesta semana 496 vagas de trabalho em diversas áreas. As funções com maior número de oportunidades são atendente de telemarketing (85), auxiliar de produção (59), auxiliar administrativo (32) e auxiliar de limpeza (25).

As posições são disponibilizadas pelas empresas cadastradas por meio da plataforma “Suzano Mais Emprego”. É possível consultar os requisitos e qualificações de cada cargo e realizar as candidaturas no site https://suzanomaisemprego.com.br. Todas as oportunidades com maior número de vagas exigem nível médio e experiência prévia na área.

Para participar das candidaturas, é necessário criar um cadastro gratuito na plataforma de acordo com a área de interesse. Todos os dias, as vagas são atualizadas no site conforme as demandas das empresas parceiras.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Não é possível realizar cadastros ou candidaturas pessoalmente.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” desempenha um papel crucial no processo de conectar aqueles que buscam emprego àqueles que buscam candidatos. “Reunir tantas ofertas de trabalho em um só lugar e facilitar o acesso ao emprego demonstra nosso compromisso com a dignidade dos trabalhadores e com o desenvolvimento econômico”, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Palestra da Loja Maçônica, em Mogi, aborda prevenção à violência contra a mulher
Mogi

Palestra da Loja Maçônica, em Mogi, aborda prevenção à violência contra a mulher

Operação contra crimes patrimoniais mobiliza 1,5 mil policiais na Grande São Paulo
Polícia

Operação contra crimes patrimoniais mobiliza 1,5 mil policiais na Grande São Paulo

Estado de SP confirma caso importado de sarampo
Saúde

Estado de SP confirma caso importado de sarampo

Instituto Cegonha promove 1&ordm; Prêmio Diversidades Profissionais em Suzano
Cidades

Instituto Cegonha promove 1º Prêmio Diversidades Profissionais em Suzano

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões
Cidades

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM
Cidades

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM