Projeto 'Suzano Mais Emprego' divulga 496 novas oportunidades

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou nesta semana 496 vagas de trabalho em diversas áreas. As funções com maior número de oportunidades são atendente de telemarketing (85), auxiliar de produção (59), auxiliar administrativo (32) e auxiliar de limpeza (25).

As posições são disponibilizadas pelas empresas cadastradas por meio da plataforma “Suzano Mais Emprego”. É possível consultar os requisitos e qualificações de cada cargo e realizar as candidaturas no site https://suzanomaisemprego.com.br. Todas as oportunidades com maior número de vagas exigem nível médio e experiência prévia na área.

Para participar das candidaturas, é necessário criar um cadastro gratuito na plataforma de acordo com a área de interesse. Todos os dias, as vagas são atualizadas no site conforme as demandas das empresas parceiras.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Não é possível realizar cadastros ou candidaturas pessoalmente.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” desempenha um papel crucial no processo de conectar aqueles que buscam emprego àqueles que buscam candidatos. “Reunir tantas ofertas de trabalho em um só lugar e facilitar o acesso ao emprego demonstra nosso compromisso com a dignidade dos trabalhadores e com o desenvolvimento econômico”, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.