Projeto tem passeios de ‘trenzinho’ aos domingos

Um projeto social realizado por um policial aposentado, de 60 anos, visa alegrar o dia de crianças de Suzano com passeios de “trenzinho” realizados nas manhãs de domingo.

Os passeios no Lampion Tur são gratuitos e feitos há quase dois anos em Suzano. O trenzinho sai da Rua Milton Pereira Vidal, 129, no Sesc, sempre às 8h30. Ele não costuma ter um roteiro pré-estabelecido, mas geralmente passa pelos bairros Boa Vista, Miguel Badra e Centro, antes de retornar.

Guilherme Rodrigo Peixoto é coordenador do projeto, que foi idealizado pelo policial aposentado Wilson Ferreira Gomes, o Wilson – O Lampion, como é popularmente conhecido.

Ele explica que tudo começou após um passeio de trem negado ao ex-policial na infância. “Aquilo ficou na cabeça dele desde criança. Agora, 50 anos depois, ele resolveu comprar um caminhão – daqueles parecidos com um trem – e disse que nunca cobraria. O pagamento dele é o sorriso no rosto dos pequenos”, explica o coordenador.

O projeto havia sido paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas já retornou. No entanto, há pouca participação por parte das crianças, o que acaba entristecendo o policial.

“Foi um custo muito alto (o caminhão). Ele acorda cedo, abre mão do lazer pessoal, para virem apenas duas ou três crianças. Às vezes, não há muitos pequenos no local. As pessoas têm que aproveitar que temos isso em Suzano. Na praia, custa R$ 30 ou R$ 50 um passeio desses”, destaca Peixoto.

Na opinião dele, ter um projeto como esse na cidade é importante, principalmente para as crianças carentes e com poucas condições para pagar uma diversão.

“Eu tenho uma filha e sei que quando você é pai e vê o bem do seu filho, você tem o bem para si também. E a gente não tem lazer nenhum, e quando tem, é caro. As cidades não têm muitos trabalhos voltados para as crianças. Kart, Paintball, essas coisas são pagas. O projeto dele é grátis, para crianças de periferia. Não é para ego, é em prol do próximo”, opinou.

O telefone para mais informações do Lampion Tur é o 11 95956-0952. O trenzinho também faz eventos gratuitos.