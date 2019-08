Projeto Troca do Bem arrecada mais de 1,7 tonelada de materiais recicláveis

Em um mês e meio de funcionamento, o projeto Troca do Bem recolheu mais de 1,7 tonelada de materiais recicláveis, além de 2,3 mil unidades de garrafa pets. Com isso, o Mercadinho do Bem disponibilizou para troca 1,3 tonelada de alimentos, 412 quilos de ração e 45 itens de higiene pessoal e mudas de árvores. Os números foram compartilhados nesta quarta-feira (27) pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

A iniciativa, que tem como slogan “Você ajuda o meio ambiente e nós ajudamos a sua causa”, visa defender as áreas sociais e oferecer mais dignidade às famílias suzanenses, ao passo em que garante a retirada de materiais indesejados da natureza e o auxílio à cooperativa de trabalho em reciclagem de Suzano.

Inclusive, com o recebimento dos utensílios, Larissa foi acompanhar de perto a construção da sala de educação ambiental, que está sendo feita no Viveiro Municipal Tomoe Uemura a partir das garrafas pet trocadas no Mercadinho do Bem, com coordenação do assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza.

"Também fui participar da doação de latas de alumínio, ferro e papelão aos membros da cooperativa da cidade, ao lado do secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi. Estamos conseguindo ajudar muitas pessoas. Então, continuem participando do Troca do Bem", destacou.

E, para esta nova fase, outra novidade foi apresentada pela presidente do órgão social: além do trabalho voltado às causas ambiental, social e animal, o projeto vai passar a oferecer troca de livros, englobando a área educacional.

Então, a ação passa a funcionar da seguinte maneira: todo cidadão que desejar poderá trocar 50 garrafas pets inteiras, limpas e em bom estado e um quilo de latas de alumínio, de papelão ou de ferro por uma muda de árvore, um quilo de alimento ou um livro. Já os cinco quilos de ração podem ser adquiridos a partir da troca por 250 pets ou cinco quilos de latas de alumínio, de papelão ou de ferro.

As trocas poderão ser feitas no Mercadinho do Bem, que fica no número 70 da rua Paraná, no centro – ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna –, sendo as terças-feiras destinadas à causa ambiental e educacional, as quartas-feiras à causa social e as quintas-feiras à causa animal, das 8 às 17 horas.

"Estamos muito felizes com os resultados. Queremos oferecer mais dignidade às famílias suzanenses. Por aqui, há uma troca justa e que ajuda a natureza ou os membros da cooperativa", concluiu a primeira-dama.

Mercadinho do Bem

Endereço: Rua Paraná, 70 – Centro (ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna)

Causa Ambiental: trocas todas as terças-feiras

Causa Educacional: trocas todas as terças-feiras

Causa Social: trocas todas as quartas-feiras

Causa Animal: trocas todas as quintas-feiras