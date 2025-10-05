Projeto Vivaleite distribui mais de 33 mil litros de leite mensalmente em Suzano

A Prefeitura de Suzano decretou, na última segunda-feira (22), o acompanhamento das atividades do Projeto Vivaleite, responsável pela distribuição de mais de 33 mil litros de leite por mês para 1.324 crianças e 895 idosos no município, em parceria com 22 instituições. Cada beneficiado recebe 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D, que funcionam como complemento alimentar e ajudam também no orçamento das famílias atendidas.

Na Grande São Paulo, a entrega era realizada pelo governo estadual, mas agora a gestão passa a ser municipal.

Com a mudança, caberá ao poder público local levantar dados sobre os impactos do programa no desenvolvimento dos beneficiários, enquanto novas inclusões serão feitas a partir de encaminhamentos das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, ressaltou a relevância da iniciativa. “Suzano aderiu a esta municipalização com a certeza de ser um programa importante na vida de muitas pessoas e também porque uma gestão mais próxima e integrada com outras políticas irá trazer ainda mais impactos positivos para quem depende desse serviço”, afirmou.

São dois representantes cada para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS), Prefeitura Municipal na área da saúde e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo seis no total.

Procurada pelo DS, a SEDS informou que o Vivaleite foi criado para combater a anemia por deficiência de ferro em crianças e idosos de baixa renda. Considerado o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do país, beneficia cerca de 280 mil pessoas e entrega 4,18 milhões de litros por mês. Atualmente, conta com 607 municípios conveniados, 1.500 entidades parceiras e 18 laticínios fornecedores.