Projetos de educação viária se destacam em programa

Os projetos de Educação para o Trânsito desenvolvidos na Escola Municipal Professor José Cardoso dos Santos, no Jardim São José, e na Escola Municipal Professor Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, foram selecionados como destaques regionais no “Programa Educação Viária é Vital 2018”, da Fundacíon Mapfre. Cerca de 2 mil pessoas, entre alunos, professores e comunidade, participaram das atividades realizadas ao longo do ano.

A iniciativa promove ações relacionadas à segurança da população, com especial atenção à segurança viária. No dia 23 de novembro houve o Encontro Nacional do Programa Educação Viária, quando os educadores responsáveis pelos projetos das duas unidades de Suzano receberam os certificados. O município foi contemplado entre 200 inscritos, de seis estados brasileiros.

O projeto “Pare, Pense, Siga Confiante”, da Escola Municipal Professor José Cardoso dos Santos, além de desenvolver atividades em salas de aula, promoveu diversas ações como caminhada no entorno da unidade, circuito viário no pátio, peça teatral e passeio ao parque.

“Todas as ações tiveram como objetivo promover a reflexão e a mudança de postura dos alunos e da comunidade no que diz respeito à Educação Viária, incentivando a circulação segura e harmoniosa dentro e fora da escola, bem como o estímulo à responsabilidade social, à cidadania e ao protagonismo estudantil”, disse a professora responsável Rosângela Carvalho, ao lado do diretor da unidade, Fábio Druzian.

Já o tema da Escola Municipal Professor Damásio Ferreira dos Santos foi “Pequenos Pedestres Grandes Cidadãos”. Com o envolvimento de diversas disciplinas, houve atividades lúdicas, palestras educativas, gincanas, vídeos sobre a segurança no trânsito e produção e exposição de painéis temáticos.

“Acredito que nos destacamos pelo cuidado e pelo entrosamento de todo o grupo. Atingimos a nossa meta de estimular a humanização e o respeito às leis de trânsito, além de alcançarmos a comunidade também por meio do aluno, que acaba sendo um multiplicador das informações referentes ao trânsito”, destacou Iracema Cristina Medeiros, professora responsável pelas atividades na escola da Vila Sol Nascente, que tem à frente a diretora Miriam Macre.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a Pedagogia de Projetos é um sistema que vai continuar sendo aplicado nas escolas. “Esse resultado mostra o quanto estamos no caminho certo, pois desta forma promovemos os trabalhos com os alunos em diversas formas e linguagens e mobilizamos vários grupos de professores e a educação de uma maneira geral. Agradeço o empenho de todos os educadores envolvidos”, completou.