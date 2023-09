Projetos de R$ 26,2 mi contra enchentes atendem Maria Helena, Rio Una e Vila Maluf

As ações somam investimento de R$ 26.220.627,00 na cidade, que também passa a compor o Plano Diretor Regional de Drenagem, com abrangência nos municípios do Consórcio Pertencentes à Sub-Bacia Alto Tietê Cabeceiras, com valor estimado em R$ 7.806.235,43.

A conquista representa um passo importante para a cidade no enfrentamento às enchentes, sendo projetos inéditos que contarão com contrapartidas municipais estimadas em 10% dos valores. O investimento total no reservatório de controle de cheias do rio Una será de R$ 18.997.000,00, enquanto que os projetos básico e executivo do sistema de controle de inundações no Parque Maria Helena e na Vila Maluf são estimados em R$ 7.223.627,00.

Agora, os próximos passos contemplam a assinatura de contrato entre a Prefeitura de Suzano e o Fehidro, que deve ocorrer nos próximos meses. De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as novidades são uma excelente notícia para o município.

"Nosso objetivo maior é sempre a dignidade, o cuidado e a segurança das famílias suzanenses, por isso, o encaminhamento desses projetos deve ser muito comemorado. Parabenizo nosso time técnico da prefeitura, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o Fehidro, o CBH-AT, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e o governo do Estado por esta importante conquista".

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, também celebrou a novidade. "Esses projetos são a longo prazo e, com certeza, farão a diferença para desafogar esses importantes cursos d'água em Suzano, de maneira a complementar o trabalho perene já desempenhado pelo município", explicou.

Para além dos projetos, Suzano também passa a compor o Plano Diretor Regional de Drenagem, que contempla ainda Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Salesópolis.

Segundo a diretora de Meio Ambiente de Suzano e coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat, Solange Wuo, a medida também complementa o trabalho que já vem sendo desenvolvido em Suzano. "Este novo plano traz uma visão regional, para que os municípios possam, juntos, analisar esse panorama da drenagem no Alto Tietê e, assim, traçar estratégias assertivas e coletivas", detalhou.

Dia do Rio Tietê

Os anúncios ocorreram durante plenária do CBH-AT, na barragem de Ponte Nova, que teve também o objetivo de celebrar o Dia do Rio Tietê (22/09). O evento contou com as presenças do diretor presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), Hélio Suleiman; da superintendente do DAEE, Mara Ramos; do diretor-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cestesb), Thomaz Miazaki de Toledo; do coordenador de Recursos Hídricos do Estado, César Louvison; da vice-presidente do CBH-AT, Melissa Graciosa; do prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Condemat, Caio Cunha; do prefeito de Salesópolis e presidente do CBH-AT, Vanderlon Gomes; dos prefeitos Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba Mirim), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba) e Walid Hamid, o Aladim (Mairiporã); e o deputado estadual Eduardo Nóbrega.

