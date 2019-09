Projetos inscritos no Banco de Ideias são analisados por comissão julgadora

A comissão julgadora do concurso Banco de Ideias, promovido pela Secretaria Municipal de Administração, analisou na manhã desta terça-feira (10) os 45 projetos inscritos com propostas de gerar economia e melhorar o atendimento nos prédios públicos de Suzano. A avaliação foi realizada no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Além da secretária Cíntia Renata Lira, formam a banca examinadora os secretários de Educação, Leandro Bassini, e de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, e representantes das pastas de Assuntos Jurídicos, Meio Ambiente e Administração. Após a apresentação das propostas, cada integrante fez sua análise e deu a pontuação. Agora as notas serão somadas. Os presentes na plateia também puderam sanar as dúvidas.

O concurso Banco de Ideias trabalhou com duas categorias: “Maior economia financeira” e “Eficiência Operacional”. A maioria das propostas teve como foco redução do uso de papel e de energia e também reutilização de água. Apenas três delas não se classificaram por não estarem dentro das exigências do decreto municipal nº 9.288/2019.

“O concurso rendeu ótimos frutos. A pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi, todas as ideias serão colocadas em prática nos prédios públicos municipais. A comissão e os autores das propostas ainda estudarão a forma como isso será feito. Sem dúvida, a iniciativa trará melhorias não somente para a prefeitura, mas para a cidade como um todo, impactando positivamente no atendimento ao público e na economia de gastos”, afirmou Cintia.

As inscrições foram abertas em maio deste ano. Puderam participar funcionários concursados, comissionados e terceirizados. Serão oferecidos aos primeiros colocados uma viagem para Porto Seguro (BA) com acompanhante, um televisor tela plana de 40 polegadas e um tablet. Os vencedores serão conhecidos durante evento de premiação em data e local que ainda serão definidos.