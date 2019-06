Projetos vão acolher pessoas em situação de rua no inverno em Suzano

A época mais fria do ano está chegando. O inverno começará no dia 21 de junho. E a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a Prefeitura de Suzano, realiza projetos para o acolhimento de pessoas em situação de rua.

A pasta trabalha nesta questão o ano todo e os serviços são intensificados na época do frio. O motivo para a intensificação do serviço, principalmente, na época do inverno, acontece porque a vinda de pessoas em situação de rua de outros municípios aumenta consideravelmente.

A Prefeitura informou, em uma nota, que muitas pessoas buscam ir às regiões litorâneas de São Paulo no verão e retornam para a cidade e para os grandes centros no inverno.

Como Suzano possui uma estação de trem na área central da cidade, a movimentação de pessoas em situação de rua acaba sendo facilitada por conta disso, principalmente a vinda de pessoas de municípios maiores, como Mogi das Cruzes e os da capital de São Paulo.

Além da Prefeitura e a Secretaria, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) também está atuando em prol deste serviço de acolhimento às pessoas em situação de rua. O CREAS faz o monitoramento constante e as abordagens são realizadas em três períodos, manhã, tarde e noite.

Na época do inverno esses serviços são mais intensos e frequentes. Além disso, a pasta desenvolve um programa de sensibilização e atuação sobre vulnerabilidade que deve abordar e trabalhar esta questão do acolhimento com mais precisão.

O projeto deve ser apresentado e está previsto para ser colocado em prática nas próximas semanas, pelo o que informou a Prefeitura.