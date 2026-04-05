Prolongamento da Avenida Roberto Simonsen registra fluxo tranquilo no primeiro dia após inauguração

Inaugurado na manhã desta quinta-feira (2), no aniversário da cidade, o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen começou a operar com movimento tranquilo já no primeiro dia. O DS esteve no local nesta sexta-feira (3), para acompanhar o fluxo e ouvir moradores da região.

O novo trecho tem 1,3 quilômetros de extensão, com 1,1 quilômetro de ciclovia e 850 metros de canteiro central, com a proposta de melhorar a mobilidade urbana e criar uma nova ligação viária na cidade.

Neste início de funcionamento, o trânsito de veículos foi leve. Além disso, o espaço também passou a ser utilizado por moradores para caminhadas e atividades físicas, aproveitando a estrutura da ciclovia e das calçadas.

O caminhoneiro Marcos Antônio, morador local, avalia que a obra deve trazer benefícios para o trânsito, mas destaca pontos que ainda precisam de ajustes. “Vai melhorar bastante o fluxo de Suzano. É uma excelente ideia, mas faltou segurança”, afirmou.

Segundo ele, há necessidade de reforço na sinalização e na estrutura de proteção em alguns trechos. “Aqui no cruzamento da José de Almeida com a Masanosuke Shibata e a avenida pode gerar acidentes e faltam itens como guard-rail nas margens do rio. Também tem a questão da faixa contínua, que dificulta o acesso de quem mora aqui”, explicou.

Já a diretora de escola Lilian Lima vê o novo trecho como um avanço para a mobilidade no bairro. “Vai facilitar muito o nosso dia a dia. O trajeto até a escola da minha filha vai ficar mais curto e deve aliviar o trânsito onde moramos”, disse.

Ela também destacou o uso do espaço para lazer. “É um ambiente ótimo para caminhada. A gente aproveitou para vir conhecer e já dá para ver que será bem utilizado pela população”, completou.

Outro morador local, Edson Castro, também aproveitou o novo trecho para a caminhada matinal. Para ele, a via deve otimizar o deslocamento do seu dia a dia. “Vai ser uma maravilha, porque encurta bastante o caminho nos meus compromissos do dia”,

Apesar da boa recepção inicial, moradores reforçam a importância de melhorias em segurança e sinalização para garantir um uso mais seguro da via. Ainda assim, o novo trecho já começa cumprir seu papel ao oferecer mais uma alternativa de mobilidade.