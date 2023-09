Prolongamento da Rua Sete de Setembro é aberto ao tráfego nesta quinta-feira

Para aproveitar a data simbólica que comemora a Independência do Brasil, a Prefeitura de Suzano oficializa a abertura do trecho que marca o prolongamento da Rua Sete de Setembro nesta quinta-feira (07 ). Assim, os motoristas, pedestres e ciclistas passam a contar com uma nova opção de deslocamento entre a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, vistoriaram os últimos detalhes da via antes da abertura ao público.

As pistas de ida e volta, devidamente pavimentadas, somam 1,5 quilômetro de extensão. Os serviços necessários para esse prolongamento, onde foi garantida ciclovia e pista de caminhada, exigiram um trabalho cuidadoso de estabilização do solo e drenagem, além de adequação de guias para garantir acessibilidade, permitindo que esse espaço pudesse se integrar à mobilidade urbana da cidade, contribuindo com a qualidade na fluidez do trânsito nesta área.

Nos últimos meses, foram concluídas as últimas etapas relacionadas a esse projeto, que incluiu a implantação da rede de iluminação pública, zeladoria completa na via e em seu entorno, além de sinalização de trânsito vertical e horizontal. As intervenções nos dois sentidos da rua foram viabilizadas por meio de um investimento de cerca de R$ 1,4 milhão.

Os recursos são provenientes de repasses da União por meio de emendas dos então deputados federais Cândido Vaccarezza e Junji Abe, no valor de R$ 493,1 mil cada uma, durante os respectivos mandatos no Congresso Nacional. Os serviços também contaram com contrapartida da prefeitura no valor de R$ 422,9 mil. A empresa responsável pelas obras foi a Renov Pavimentação e Construções Ltda.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, lembrou que a entrega da extensão da Sete de Setembro é mais uma conquista para Suzano. “Promovemos as ações necessárias na área para que fosse proporcionado esse novo acesso. Ficamos satisfeitos em garantir a conclusão dos serviços, que encurtarão os caminhos para quem transita do centro até o Monte Cristo e Jardim Suzanópolis, além de demais localidades dessa região”, frisou o secretário.

Por sua vez, Galo destacou que a nova faixa vai ajudar a desafogar a avenida Mogi das Cruzes. “Vamos monitorar como será essa transição. Sabemos que a Mogi das Cruzes recebe um grande tráfego de veículo porque faz essa ligação direta entre as avenidas Roberto Simonsen e Paulista, mas agora a Sete de Setembro também terá essa função e, ao poucos, os motoristas vão passar a usar ela também, desafogando o tráfego da outra via”, afirmou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, executar obras e projetos que contribuam com a qualidade de vida da população, com o tráfego e a infraestrutura da cidade são imprescindíveis para o desenvolvimento de Suzano. “Nós fazemos projetos que mudam de fato a vida das pessoas. Estamos entregando o prolongamento da via que deve tirar parte do tráfego da avenida Mogi das Cruzes e agilizar o deslocamento para quem também está de bicicleta e a pé. O serviço ali realizado não foi somente a construção das pistas, mas também há todo um trabalho de drenagem, limpeza, iluminação, área para quem anda de bicicleta e a pé. Continuamos trabalhando para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores”, destacou o prefeito.