Prolongamento da rua Sete de Setembro terá primeira etapa finalizada neste mês

A obra de prolongamento da rua Sete de Setembro, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, terá a sua primeira etapa concluída até o fim deste mês. Os serviços de troca de solo estão no último trecho de 80 metros, próximo à avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo.

O local foi visitado nesta terça-feira (11) pelo prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, e pelo representante da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) André Chiang.

Desde o início dos trabalhos, em junho de 2017, já foram realizadas intervenções na troca do solo e adequação dos alicerces da via, que terá duas pistas com duas faixas cada e um canteiro central, totalizando 22 metros de largura. Os funcionários e as máquinas da empreiteira responsável se concentram em um trecho de 80 metros que, devido à sua composição geológica, demanda um serviço mais apurado para garantir estabilidade.

A expectativa é de que em até três semanas a troca do solo seja concluída. A partir daí, serão iniciados os trabalhos de compactação, preparação de guias e sarjetas, sistema de drenagem e aplicação da massa asfáltica. O prolongamento da rua Sete de Setembro conta com um aporte de R$ 998 mil, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de Suzano.

Durante a visita, o prefeito em exercício também conversou com moradores de uma comunidade localizada às margens da futura rua estendida. Todas as 133 famílias instaladas no local já se encontram cadastradas junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e aguardam a transferência para novos conjuntos habitacionais.

Walmir Pinto ainda reforçou a importância da via para o trânsito, para a saúde pública e também para a criação de oportunidades. “Este é mais um passo fundamental para a melhoria da mobilidade urbana e para o desenvolvimento econômico de toda a região. Quando pronto, o prolongamento irá viabilizar um acesso facilitado do centro para Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo e Poá”, explicou Walmir Pinto.