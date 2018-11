Promoções da ‘Black Friday’ movimentam comércio de Suzano

Considerada uma das datas mais importantes para o mercado, a "Black Friday" movimentou o comércio suzanense durante todo o dia desta sexta-feira (23) e promete movimentar ainda mais neste sábado (24) e domingo (25). Promoções e descontos de até 70% chamaram a atenção dos munícipes que querem adiantar os presentes de Natal.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, os produtos mais procurados são os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos, roupas, calçados e assessórios de moda. Além disso, a perfumaria também teve bastante demanda. A ACE estimou um crescimento em torno de 5 a 8% em relação as vendas do ano passado.

Na manhã desta sexta, a movimentação na principal rua do comércio suzanense, a General Francisco Glicério, era amena. O fluxo maior de pessoas começou a se intensificar depois do meio dia. "É depois do almoço que as pessoas começam a aparecer nas lojas e chegam a ficar até as 19 horas", conta o gerente da Loja Roger Sports, Marcos Vinícius. "Para esse ano esperamos um crescimento de 30% em relação as vendas do ano passado", conta.

Alguns comércios se prepararam antecipadamente para agradar os clientes que gostam de pesquisar o preço dos produtos previamente. O gerente da Lojas Cem, Danilo Schiavon, explica que colocou alguns produtos em promoção há algumas semanas para atrair esse tipo de público. "Dessa forma a loja garante transparência com o consumidor. Também fazemos uma pesquisa antecipada para saber quais produtos foram mais procurados durante o ano. Assim conseguimos colocar uma promoção em cima disso", explica. Schiavon estimou um aumento de 5% nas vendas em comparação com a "Black Friday" passada.

Para a gerente da loja Boticário, Gisele Dutra, as vendas desse ano devem superar as do ano anterior. A estima é um aumento de 30%. "Nós temos 350 itens em promoção na loja. Os kits de Natal são os mais procurados. As pessoas estão aproveitando a data para comprar os presentes de fim de ano".

A auxiliar administrativa Gislene Castro, de 49 anos, aproveitou a promoção e levou para casa um home teather. "Vale muito a pena investir na "Black Friday" se você se planejar e pesquisar antes. Compre por mais barato"