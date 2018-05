Promotoras Legais vão debater o papel dos homens no enfrentamento à violência contra a mulher

O curso Promotoras Legais Populares de Suzano vai promover na próxima terça-feira (22), a partir das 18h30, uma roda de conversa para debater o papel dos homens no enfrentamento à violência contra as mulheres. Com o tema “Por que conversar com os homens?”, o encontro será realizado no auditório Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). O evento terá entrada franca, será aberto ao público e não precisará de inscrição prévia.

O debate será realizado por quatro funcionários da Prefeitura de Suzano que estão participando do projeto “Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, oferecido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que visa promover a qualificação de agentes multiplicadores para a reabilitação de homens infratores na lei Maria da Penha (lei federal 11.340/2006).

De acordo com a coordenadora do Promotoras Legais, a advogada Sandra Lopes Nogueira, a roda de conversa terá como objetivo ajudar na ressocialização de homens condenados pela Justiça. Desta forma, a participação masculina no evento será fundamental para esclarecer dúvidas sobre o assunto e também para despertar uma maior conscientização sobre o processo de recuperação dos indivíduos à sociedade.

“Quando a mulher denuncia o agressor, ele é punido, porém, não há um trabalho de ressocialização. Com a reabilitação, poderemos tentar diminuir as chances de o indivíduo voltar à sociedade e repetir a agressão com outras mulheres. Por isso, nós (mulheres) vamos debater com eles (homens) a importância do papel deles no enfrentamento à violência contra as mulheres”, afirmou Sandra.

Segundo a dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e madrinha do Promotoras Legais, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, desde o ano passado, em Suzano, um grupo de homens estão sendo capacitados para fazer atendimentos aos agressores. Inclusive, o projeto “Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher” integra as ações da atual administração no enfrentamento ao feminicídio.

“Nesta próxima terça-feira (22), as Promotoras Legais vão conversar com os homens numa roda de conversa para tratar das possibilidades de ressocialização de agressores. Violência contra a mulher é um assunto sério, que precisa ser discutido diariamente, e a recuperação destes indivíduos também é de suma importância para que a agressão não seja repetida e, principalmente, para colocar um fim ao ciclo da violência doméstica”, concluiu Larissa.