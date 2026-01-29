Promovido pela Suzano, Espaço Sustentabilidade movimentou mais de R$ 173 mil em São Paulo, em 2025

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, encerrou mais um ano de resultados positivos do Espaço Sustentabilidade, projeto desenvolvido pela companhia em suas unidades que funciona como uma feira interna, onde artesãos(ãs), agricultores(as) e pequenos(as) empreendedores(as) têm a oportunidade de expor e vender seus produtos dentro da empresa. Em 2025, somente no Estado de São Paulo, a iniciativa beneficiou, direta e indiretamente, mais de 1,4 mil pessoas e gerou mais de R$ 173 mil em receita para participantes dos projetos sociais apoiados pela companhia.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o Espaço Sustentabilidade exemplifica bem essa ideia. Ao levarmos pequenos(as) empreendedores(as) para dentro das nossas unidades, não só colaboramos com a geração de renda dos projetos sociais apoiados pela empresa, mas também fortalecemos, junto ao nosso time de colaboradores(as), as tradições culturais da região onde atuamos”, destaca Joana Mamedes, Coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

A iniciativa está conectada à estratégia social da companhia, que tem como uma das metas contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação até 2030. Atualmente, o Espaço Sustentabilidade está presente de forma fixa nas quatro unidades da Suzano no estado de São Paulo: Jacareí, Limeira e Mogi das Cruzes e Suzano.

Em 2025 o espaço, que funciona semanalmente nas fábricas de Suzano e Mogi das Cruzes, impulsionou a economia local com a comercialização de mais de 6,4 mil produtos, movimentando mais de R$ 65,7 mil que beneficiaram mais de 660 pessoas participantes da ação nas duas unidades.

Quem participa da iniciativa reconhece a relevância do espaço. É o caso da artesã Elizabeth Clemente Melo, que atua com crochê há mais de 20 anos e, ao lado do marido, Alécio Pereira Melo, integra o Espaço Sustentabilidade na fábrica em Mogi das Cruzes. Enquanto Elizabeth expõe e comercializa peças em crochê, Alécio produz e vende sabonetes, cremes artesanais e aromatizantes.

“Expor nossos trabalhos na Suzano para colaborares e colaboradoras da unidade nos ajudou a crescer e melhorar ainda mais a qualidade dos produtos que oferecemos. Além do acolhimento, eles nos dão bons feedbacks, que nos ajudam e ampliam o nosso olhar sobre o negócio. O espaço não é apenas um local de exposição e venda, mas também um ambiente de aprendizado, troca e fortalecimento é muito bom poder fazer parte dessa iniciativa”, destaca o casal.

Elisabeth também faz parte do programa Incubadora Social de Jundiapeba que é apoiado pela Suzano. O local é destinado à formação, produção e comercialização de produtos e é desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do programa Conduz.

