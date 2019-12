Pronto Atendimento de Palmeiras ganha sete novos médicos

O Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras ganhou sete novos médicos clínicos gerais e passou a oferecer exames de raio-x e cirurgias de pequena complexidade. As informações foram divulgadas na tarde de ontem pelo secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.

Convocados a partir do concurso público nº 003/2018, os novos profissionais já estão realizando atendimentos de urgência e emergência na unidade. Outros três médicos – dois pediatras e um clínico geral – também deverão chegar no começo de 2020.

Com isso, o esquema de plantão segue da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, dois clínicos realizam o atendimento das 7 às 19 horas e um outro das 19 às 7 horas; já aos finais de semana, um profissional permanece para atendimento 24 horas.

Quanto à pediatria, há plantonista 24 horas em todos os dias da semana.

“Atualmente, o PA tem nove clínicos e mais cinco pediatras efetivos. Nossa previsão é que ainda no começo de 2020, mais três profissionais venham a somar em nosso quadro de funcionários, sendo mais um clínico geral e mais dois pediatras”, detalhou a nova diretora do PA, Cíntia Cristina Steffens Watanabe.

Outra novidade apresentada pela pasta é que o espaço está oferecendo exames de raio-x com pedidos feitos por outras unidades da rede municipal de Saúde.

Além disso, o PA está realizando pequenas cirurgias e biópsias, com cirurgião geral que atua duas vezes por semana, e colposcopia (diagnóstico para avaliar o colo do útero) em parceria com ginecologistas da Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmeiras. No local, ainda há um sistema de remoção 24 horas com uma ambulância exclusiva durante o dia.

“Essas novidades estão vindo para somar com o trabalho já feito no local para a população da região sul da cidade. Só neste último mês, realizamos mais de mil exames de imagem. Nosso objetivo é sempre melhorar e, desta forma, as contratações estabelecem a continuidade ainda mais eficiente do serviço oferecido às famílias”, concluiu Guillaumon.