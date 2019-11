Pronto-Socorro Adulto vai passar por obras de reforma e ampliação

O Pronto-Socorro Municipal (PS) Adulto de Suzano começará a receber obras de reforma e ampliação neste mês de novembro. Por esta razão, a entrada provisória, a partir desta segunda-feira (4), será pela Santa Casa de Misericórdia, localizada na avenida Antônio Marques Figueira, 1.861, na Vila Figueira. O cronograma estima a entrega em março de 2020.

Alguns preparativos já foram concluídos, como a instalação de tapumes para cercar a unidade, localizada na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. A primeira etapa já está sendo providenciada desde a última semana pela Secretaria Municipal de Saúde, que é a adequação das instalações da Santa Casa, que receberá os casos de menor complexidade e urgência.

As obras de reforma e ampliação do PS são uma demanda da população e contaram com o apoio de vereadores que encaminharam emendas parlamentares para proporcionar os recursos necessários: Issac Lino Monteiro, Leandro Alves de Faria, André Marcos Abreu, Marcos Antônio dos Santos e Alceu Cardoso. O investimento total é de R$ 638,7 mil.

As alterações no imóvel envolvem a readequação do número de consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma. O objetivo principal é proporcionar maior conforto aos pacientes, mais agilidade no atendimento e facilidade às equipes de funcionários.

O diretor do PS, Mauro Vaz, reforçou que não haverá nenhum comprometimento na oferta de serviços e consultas para a população durante o período de obras. “Desde o início do mandato estamos desenvolvendo protocolos e ações para garantir sempre o atendimento à população de maneira segura e adequada. Os setores serão reformados sem prejudicar o serviço, seja pela oferta de profissionais ou redução do espaço”, disse.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, a melhoria nas instalações atende ao novo papel que a unidade tem em Suzano e na região do Alto Tietê. “Trouxemos de volta a excelência ao atendimento, o que reflete hoje na demanda de 800 a mil pessoas por dia, sendo este número apenas no PS Adulto. Melhorando a oferta de médicos e triagem, podemos reduzir o tempo de espera e fazer a diferença”, explicou o chefe da pasta.