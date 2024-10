Pronto-Socorro do HMS faz implantação inédita de marca-passo

O Pronto-Socorro Adulto (PSA) do Hospital e Maternidade Suzano (HMS) realizou uma cirurgia de implantação de marca-passo provisório percutâneo em um paciente. O procedimento ocorreu na quarta-feira da última semana (23/10) na Sala de Emergência do PSA de forma inédita, representando um grande passo para a saúde suzanense e reforçando a importância do complexo, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e gerenciado desde o dia 15 de maio deste ano pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

O paciente, que tem 80 anos, deu entrada na unidade um dia antes (22/10) com mal súbito e síncope, apresentando um quadro de arritmia identificada pela equipe médica como Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT), condição fatal caso não seja identificada e tratada com agilidade. Ela ocorre quando há uma interrupção completa da transmissão do impulso elétrico dos átrios para os ventrículos do coração, desencadeando em um batimento cardíaco muito baixo.

O equipamento implantado de forma provisória no paciente tem como objetivo monitorar o coração e identificar oscilações nos batimentos cardíacos. Quando ocorre essa condição, o equipamento envia pequenos sinais elétricos indetectáveis que corrigem a frequência cardíaca. O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital aguardando uma data para o implante do marca-passo definitivo.

Essa é a segunda vez que o HMS realiza uma cirurgia para implantação de marca-passo. A primeira ocorreu no dia 18 de junho com um paciente que deu entrada no hospital apresentando um quadro conhecido como bradicardia. Entretanto, é a primeira vez que o procedimento é realizado na Sala de Emergência do PSA, uma vez que, no caso anterior, a cirurgia ocorreu na UTI do HMS.

De acordo com o diretor médico do hospital, Luiz Bot, o procedimento salvou a vida do paciente. “A equipe detectou rapidamente que o homem precisava do marca-passo para garantir que a frequência cardíaca dele permanecesse correta e realizou a cirurgia com êxito. Ele vai se recuperar bem graças ao trabalho dos nossos médicos”, ressaltou Bot.

O secretário Diego Ferreira parabenizou a equipe do hospital pela rápida ação com o paciente. “Sem dúvidas nossos médicos salvaram uma vida ao executarem o procedimento de forma correta. Isso passa segurança para nossa população, que tem mais certeza ainda da confiança que pode depositar na Saúde de Suzano”, declarou o chefe da pasta.