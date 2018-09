Pronto Socorro Infantil realiza processo de informatização de prontuários

O Pronto-Socorro Municipal (PS) Infantil de Suzano dará início na próxima semana ao processo de treinamento de médicos, enfermeiros e funcionários administrativos para a informatização dos prontuários dos pacientes. A medida, que foi iniciada há dez dias, tem como objetivo facilitar o trabalho dos profissionais e agilizar o atendimento à população.

O trabalho está sendo realizado no PS Infantil como o início da modernização do serviço em toda a rede municipal de Saúde, com a utilização de computadores em rede para acompanhar os prontuários dos pacientes, tanto na triagem quanto nas etapas de exame, acompanhamento e medicação. O treinamento do quadro terá início na próxima semana, com previsão de conclusão em até dez dias, e a incorporação dos sistemas no trabalho cotidiano ocorrerá de maneira gradual.

A medida funcionará em conjunto com o Laboratório Municipal, os equipamentos de exames de raio-x e tomografia e o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Segundo a coordenação do PS, o processo de modernização traz diversas vantagens em relação ao modelo tradicional com prontuários em papel, como a economia de espaço e recursos. Além disso, o atendimento passa a ser mais ágil, reduzindo a margem de erro em diagnósticos e medicação, organizando a informação e dando maior credibilidade ao trabalho dos médicos.

A implantação contou com a utilização de computadores da Prefeitura de Suzano, que foram incorporados ao programa de modernização do PS Infantil. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, não houve nenhum gasto extra com a implantação do sistema. O processo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, continuará a ser implantado no PS Adulto ainda em 2018 e será levado a outras unidades, como o Pronto Atendimento de Palmeiras e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Boa Vista.

"Estamos trazendo a saúde municipal para o século XXI, com investimentos não apenas na infraestrutura, nos leitos e nos materiais mais fundamentais, como remédios e ataduras, mas estamos investindo na demanda para o futuro. Com o sistema informatizado ganhamos mais tempo e diminuímos a chance de erros", explicou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

O PS Infantil funciona 24 horas por dia na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira.