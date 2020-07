Pronto-Socorro Municipal será reaberto até o fim do mês

As obras de reforma e ampliação do Pronto-Socorro (PS) Municipal Dr. Raul Nicolino Pena Cunha chegaram ao fim e o local será aberto à população ainda neste mês. O anúncio foi feito pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, na tarde desta quarta-feira (01/07), durante visita técnica à unidade. Com as intervenções, o espaço aumentou em 50%, está climatizado e ganhou um laboratório.

Também participaram da vistoria o deputado estadual André do Prado; a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon; o diretor do PS, Mauro Vaz; e o presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto.

Localizado no número 1.459 da rua Kaneji Kodama, na Vila Figueira, o local recebeu a readequação de consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma. Além disso, na sala de espera principal, haverá acomodação para 120 pessoas sentadas e ambiente climatizado.

“Nosso Pronto-Socorro recebeu ao longo dos anos uma série de melhorias e hoje chegamos ao fim de mais uma. Com esse trabalho na rede de urgência e emergência, somado ao Pronto Atendimento de Palmeiras e também ao do Boa Vista, que está em reta final, conseguiremos oferecer cada vez mais eficiência no serviço”, destacou Guillaumon.

O deputado, por sua vez, destacou o avanço da Saúde em Suzano. “Acompanho diversas cidades e sempre me surpreendo com o trabalho e o empenho do prefeito Rodrigo Ashiuchi e de sua equipe. Esse equipamento vai oferecer mais qualidade para a Saúde, sendo porta de entrega de milhares de pessoas. Parabenizo a todos pelas melhorias”, destacou André do Prado. A reforma e a ampliação do PS são uma demanda da população e contaram com o apoio de vereadores que encaminharam emendas parlamentares para proporcionar os recursos necessários: Issac Lino Monteiro, Leandro Alves de Faria, André Marcos Abreu, Marcos Antônio dos Santos e Alceu Cardoso. O investimento total é de R$ 638,7 mil.

“Este trabalho é reflexo do projeto de resgate da Saúde suzanense. Com o PS mais amplo e aconchegante, a ideia é proporcionar conforto e segurança aos servidores e qualidade e agilidade no atendimento aos pacientes, que merecem respeito e dignidade”, concluiu Ashiuchi.

Participação

Também participaram da visita técnica o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; o assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; os vereadores José Carlos de Souza Nascimento, Rogério Gomes do Nascimento, Neusa dos Santos Oliveira, Antônio Rafael Morgado, Marcos Antônio dos Santos, Edirlei Junio Reis e Max Eleno Benedito; e familiares do patrono do PS: a esposa Mirna Alabarce Cunha e os filhos Rafael, Gabriela e Guilherme Cunha.