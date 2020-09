Pronto-Socorro registra mais de 96 mil atendimentos neste ano

O Pronto-Socorro (PS) de Suzano realizou 96.567 atendimentos até agosto deste ano.

Destes, 74.066 foram adultos e 22.501 infantis. Segundo levantamento da Secretaria de Saúde, o número de atendimentos teve uma queda devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) à partir de abril. Já nos meses de inverno - tempo seco - foi registrado um aumento de 5% na demanda, mas sem crescimento significativo no número de procedimentos de inalação.

O maior número de atendimentos realizado pelo PS foi em fevereiro. No período, foram registrados 17.565 pacientes que precisaram do serviço de saúde. Destes, 12.082 foram atendimentos em adultos e 5.483 em crianças.

Na sequência vem janeiro. No primeiro mês do ano, o PS computou 17.256 atendimentos, sendo 12.681 em adultos e 4.575 em crianças.

O mês de março está na terceira posição do ranking. Ao todo, foram contabilizados 16.054 atendimentos no PS. Do total, 11.228 foram serviços prestados a adultos e 4.826 em crianças.

Depois vem julho e agosto com um pouco mais de 11 mil atendimentos realizados no mês. Em julho foram 11.129 atendimentos realizados e agosto com 56 atendimentos a mais, registrando 11.185 atendimentos no mês.

Por outro lado, outros três meses computaram atendimentos a baixo de 10 mil. São eles abril, maio e junho. No quarto mês do ano, o PS contabilizou apenas 7.195 atendimentos. Destes, 5.967 foram em adultos e 1.228 em crianças. Maio vem na sequência do ranking, com 7.778 atendimentos realizados no mês. Junho fecha a lista com 8.405 atendimentos no PS.