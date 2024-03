Pronto-Socorro terá leitos exclusivos para atendimento a pacientes com dengue

A partir de segunda-feira (25/03), o Pronto-Socorro (PS) Municipal (rua Kaneji Kodama, 1.459 - Vila Figueira ) disponibilizará cinco leitos e 15 poltronas num espaço exclusivo para atendimentos aos pacientes com dengue. A Secretaria Municipal de Saúde proporcionará esse novo setor para suprir a alta demanda verificada na Rede de Urgência e Emergência (RUE) e garantirá, com o serviço específico, a triagem de casos suspeitos, consulta com médico destinada a essa finalidade, testagem, soroterapia e internação quando necessária. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu (rua Guaraní, 200 - Jardim Revista) também contará com um espaço destinado somente a pacientes que necessitarem dos serviços relacionados à doença e disponibilizará os leitos conforme demanda.

O PS Municipal direcionará para o seu prédio anexo, que acolheu pacientes na ocasião da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), todos os atendimentos relacionados à enfermidade. Este local também será referência para pacientes encaminhados do Pronto Atendimento (PA) Antonio Tanoeiro, de Palmeiras. O serviço contará com uma equipe composta por 15 profissionais fixos por turno de trabalho, presente 24 horas, e outra equipe complementar de suporte. Serão mobilizados para este setor médicos da Clínica Geral, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, recepcionistas, controladores de fluxo, controladores de acesso e profissionais de apoio, das áreas de limpeza e nutrição.

O secretário Diego Ferreira destacou que a administração municipal tem buscado estratégias que possam garantir a assistência que o público necessita, tendo em vista a alta procura às unidades de urgência e emergência ocasionada pela dengue. “Com a demanda que temos registrado, se faz imprescindível a implantação de um serviço vocacionado para este atendimento específico, em que possamos referenciar a identificação e a notificação, testagem e tratamento de todos os munícipes que precisarem de atendimento neste momento epidêmico”, disse o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, ressaltou que os espaços são novas alternativas para preservar a saúde dos munícipes, mas também reforçou a necessidade da mobilização da população em torno das formas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. “A gente pede atenção da família suzanense para a questão da vacinação, que é super importante, atentando-se às faixas etárias contempladas. Pedimos a todos que levem seus filhos, netos e sobrinhos para receber o imunizante contra a dengue. Outro ponto importante é a eliminação da água parada nas residências. Sabemos que mais de 70% dos focos do mosquito transmissor estão dentro das nossas residências e, por isso, é fundamental a orientação em relação a esse fato”, frisou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Vacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou em 11 de março (segunda-feira) a vacinação contra a dengue para adolescentes de 12 a 14 anos. Todos os 24 postos da rede municipal estão disponibilizando, entre 8 e 15 horas, o imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O setor de Vigilância Epidemiológica tem distribuído as doses remanescentes da primeira etapa da campanha, que foi direcionada para crianças de 10 e 11 anos. A vacina para este público segue sendo ofertada normalmente.

Os adolescentes que forem se imunizar precisam estar acompanhados de um responsável. Para receber a dose, deverá ser apresentada a caderneta de vacinação, já que será verificado se houve registro de alguma aplicação nos 30 dias anteriores, além de documento pessoal com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que a imunização estará completa após a segunda dose, respeitando um intervalo de 90 dias. Os endereços e os telefones das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) podem ser encontrados no link bit.ly/EnderecosUBS. Os postos ficam abertos de segunda a sexta-feira.

A vacina é contraindicada a indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles que recebem terapias imunossupressoras, tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteroides sistêmicos, dentro de quatro semanas anteriores à vacinação. Também devem evitar o imunizante os munícipes com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática, quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida, assim como as mulheres grávidas ou em período de amamentação.

Prevenção

Com o objetivo de combater o Aedes aegypti a partir da nebulização, equipes da administração municipal começaram a circular, entre 29 e 31 de janeiro, no bairro Jardim Varan, com o veículo que espalha a névoa de inseticida. Logo depois, o serviço se estendeu à Vila Amorim, onde a ação permaneceu por mais três dias, entre 1º e 3 de fevereiro. Nos dias seguintes também foram contemplados, entre outras localidades, o Jardim Revista, o Jardim Monte Cristo e a Vila Urupês.

Em 6 de fevereiro, Suzano promoveu a implantação do projeto “Aedes do Bem” no Jardim Varan, realizado em parceria com a empresa Prime Soluções Ambientais, por meio da tecnologia Oxitec. Foram instaladas 90 caixas contendo ovos dos mosquitos machos autolimitantes, que não picam e não transmitem doenças, com o objetivo de diminuir a população de vetores local por meio do cruzamento com as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão da dengue.