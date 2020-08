Pronto-Socorro vai receber 20 leitos de Covid-19 do Hospital de Quarentena

O Pronto-Socorro Municipal (PS) está se preparando para receber 20 leitos do Hospital de Quarentena de Suzano. A expectativa é de que os novos leitos se juntem aos 20 já existentes no “covidário” do PS. A informação foi passada pelo diretor do PS, Mauro Vaz.

Assim, o covidário do PS terá 40 leitos destinados a pacientes acometidos pelo novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de uma estratégia para fechar o hospital de campanha, reduzindo os gastos no local.

A expectativa é de que isso ocorra até o dia 17 de setembro. Esse foi um dos pilares da reforma do PS, já que grandes mudanças nos setores de Ortopedia e Fisioterapia estão acontecendo com essa obra.

Vaz explicou que o setor de Ortopedia mudou de local. Agora, pacientes que sofrerem traumas nos ossos terão que acessar o local pela porta principal da Santa Casa, e não mais pela entrada que fica ao lado do acesso principal do PS.

O antigo setor de Ortopedia - isolado do restante do PS - será usado para comportar leitos do covidário. Já o de Fisioterapia está sendo preparado para receber os leitos do Hospital de Quarentena.

"Com o provável fechamento do Hospital de Quarentena, a gente começa a se preparar paralelamente para receber esses pacientes. Tivemos a ampliação, cumprindo nossa meta de melhorar o atendimento de pessoas com ou sem Covid", declarou Vaz.

Os espaços de atendimento de emergência e enfermaria de pacientes com outras doenças e patologias foi ampliado. O número de leitos de enfermaria segue em 10.

O diretor disse que não há expectativa para aumento de especialidades. "No PS, a gente trabalha com estabilização do paciente para encaminhar, se necessário. Não há expectativa de novas especialidades", disse.