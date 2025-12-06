Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Suzano abriu os trabalhos de sua primeira gestão na cidade com as discussões em torno do Decreto 10.301/2025, que cria a Comissão Intersetorial de Fomento para a Cadeia Produtiva Local (CPL). Nesta reunião inaugural da gestão 2025/2027, conduzida pelo presidente e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, a pauta prioritária foi o fomento à agricultura local.

A proposta levantada para avaliação dos conselheiros se relaciona às estratégias para aprimorar o trabalho dos produtores, para que eles possam suprir a demanda local, por exemplo, com as merendas escolares.

Neste contexto, foi explicado como a integração entre os setores estratégicos poderá viabilizar as condições necessárias para que a produção seja feita mediante encomendas já garantidas, o que possibilitaria mais planejamento a médio e longo prazo.

Durante o encontro, Mauro Vaz reforçou que a situação dos agricultores é prioridade no município, tanto que os recursos destinados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos e pelo Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA) aumentarão significativamente de 2025 para 2026.

Neste ano, pouco mais de R$ 400 mil foram destinados aos produtores, para que fossem garantidas refeições às famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de entidades. Para o ano que vem, esse valor irá superar R$ 1 milhão. A ideia é ampliar progressivamente esse incentivo, de acordo com o preparo de cada um e a consolidação dos instrumentos legais que permitam esse crescimento. O cenário apresentado aos conselheiros indica que, se Suzano consolidar sua cadeia produtiva, ainda poderá receber incentivos do governo do Estado de São Paulo, para alavancar os projetos destinados ao abastecimento local por meio da produção feita na cidade.

A pauta tem despertado interesse não só dos segmentos que já fazem parte do conselho como também de outros órgãos e entidades que buscam se unir a esse e outros debates.

Por isso, já nessa primeira reunião, foi apresentada a proposta para ampliação do número de cadeiras, para que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Regional de Contabilidade pudessem ser representados. Essa demanda poderá resultar até na elaboração de um projeto a ser apreciado pela Prefeitura de Suzano.

Mauro Vaz reforçou que a cadeia produtiva será um dos pilares de crescimento da cidade, por isso já virou pauta desde o primeiro encontro. “Nossa cidade tem muito potencial de crescimento não só nos setores da Indústria, Comércio e Serviços, como também na Agricultura. Por isso, temos o objetivo de mobilizar todos os conselheiros para esse propósito de fomentar nossa agricultura local, conectando os produtores às demandas que temos na cidade”, ressaltou.

