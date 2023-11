Proposta quer revitalizar 'escadão' do Jardim Revista; local terá vistoria

Uma proposta apresentada, esta semana, propõe a revitalização do “escadão” do Jardim Revista, entre as ruas Ena com Itapeva.

Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que está fazendo estudos para preparar projetos e conseguir recursos para instalar no futuro os medidores necessários para aprimorar a iluminação pública nesses locais.

A iluminação, aliás, é um dos pedidos dos moradores do local.

Segundo a Prefeitura, a população tem à disposição o atendimento remoto para solicitar reparos de maneira rápida e fácil. Basta fazer o pedido pelo aplicativo para celular Ilumina Suzano (disponível para os sistemas Android e iOS) ou por meio do telefone 0800-779-3310. Os consertos são realizados em até 72 horas após a formalização da solicitação.

“Já em relação à infraestrutura desses acessos, a secretaria destacou que a maioria está em ordem, mas que eventualmente pode surgir alguma situação”, informou.

Em razão disso, a pasta enviará uma equipe nos próximos dias para verificar o estado dos locais e avaliar as medidas que são necessárias.

Na semana passada, o comerciante e morador da Região Norte de Suzano, Ebert Bola, propôs para a Prefeitura a revitalização do “escadão”. Ele chegou, inclusive, a enviar ofício. “Seria uma medida importante para a população do bairro”, disse.

Ele comenta a situação da iluminação nos escadões. “De noite aqui é horrível. É uma escuridão que não acaba. Se a gente vier aqui de novo, eu duvido você passar”, conta.

O objetivo do projeto de revitalização e urbanização do escadão é levar mais conforto e comodidade aos moradores, além de levar mais segurança.