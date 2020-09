Propostas de governo dos candidatos preveem melhoria no setor de saúde

O setor de Saúde vai ser prioridade dos planos de governo dos candidatos a prefeito de Suzano. O DS pesquisou as propostas dos candidatos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato do PT, Derli Dourado, apresentou, em seu plano de governo, proposta de ampliar o número de equipes de Estratégia saúde da Família.

Ele quer aumentar a capacidade de atendimento das especialidades médicas, o atendimento na unidade de saúde do Bairro da Boa Vista para 24h, garantindo o atendimento de Urgência e Emergência para a Região Norte da cidade.

Também propõe “retomar as obras da UPA do Jardim Revista e garantir medicamentos em todas as unidades de saúde”.

Derli também quer construir Unidades de Saúde em territórios ainda desassistidos, como Fazenda Viaduto.

PSL

O candidato Israel Lacerda (PSL) também quer colocar em funcionamento a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista 24 horas.

O candidato propõe transformar o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras em uma unidade de urgência e emergência 24 horas. Lacerda também quer criar o Centro Municipal de Diagnóstico; implantar no município o Pró-Criança, Pró-Mulher e Pró-Idoso, no local que hoje fica localizado o Centro Unificado de Serviços e ampliar o atendimento das Unidades de Saúde de regiões estratégicas até às 22 horas.

O candidato do PSL também vai cobrar do Governo do Estado a abertura do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas para a população suzanense, com atendimento de urgência e emergência e finalizar a obra do Hospital Regional de Suzano, colocando para funcionar como Pronto Socorro, atendendo pacientes de Suzano e região.

Outra proposta de Lacerda é “equalizar as contas da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e devolver a entidade filantrópica para a Irmandade”.

PC DO B

O candidato do PC do B, Rodrigo Assis, apresentou à Justiça Eleitoral proposta de governo batizando de “Saúde, Bem-Estar e Saneamento Básico”.

Ele quer um Hospital Público Municipal, que cubra o déficit de leitos do município, com equipamentos adequados.

Também propõe garantia de especialistas em todas as unidades de Saúde. Afirmou, no Plano de Governo, que vai criar um Fundo Municipal Emergencial de Abastecimento, de forma a garantir o acesso a medicamentos em situações de falta de repasses dos poderes estaduais e federais e situações de pandemia; modernizar o atendimento, buscando mais eficiência e inteligência na organização de horários e evitando longas esperas.

Assis também tem proposta para o incentivo de pesquisas sobre as condições de Saúde da população de Suzano, integradas aos programas de atendimento e a políticas de nutrição, meio-ambiente, lazer, e saneamento básico.

O candidato do PC do B também quer garantir tratamento de água e resíduos sólidos para 100% da população; apoio a campanhas de prevenção e câncer de mama, colo, útero e próstata.

Propõe também a utilização de um canal fixo de comunicação para informação de medidas básicas para combate a doenças e epidemias, técnicas de saneamento e higienização, cursos virtuais gratuitos, etc.

PL

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), que disputa a reeleição, apresentou à Justiça Eleitoral proposta para “Saúde Pública, Bem-Estar e Qualidade de Vida”. Ele quer intensificar a Política Municipal de Promoção da Saúde, alinhada aos parâmetros do Sistema Único de Saúde (SUS); criar o Programa Municipal de Bem-Estar e Qualidade de Vida com ações e campanhas para a população visando atingir metas de melhorias nos indicadores de saúde da população; aperfeiçoar as ações já realizadas e implementar o Programa Municipal de Medicina Preventiva, através de palestras, cursos, seminários e conferências com profissionais da saúde; dar continuidade ao processo de informatização da rede municipal de Saúde.

A proposta do PL também vai buscar fortalecer o Programa de Saúde da Família (PSF); capacitar os servidores e garantir condições efetivas para a Humanização do atendimento público, ampliando as capacidades de acolhimento e diálogo, elevando os padrões de prestação do serviço público.

As propostas de Ashiuchi para a Saúde também incluem reformar o modelo de dispensação de medicamentos por meio de um sistema integrado e com entrega porta a porta; dar continuidade à modernização das UBSs, realizando reformas e adquirindo novos recursos, equipamentos, insumos e materiais para melhorar a resolubilidade de saúde pública.

Ashiuchi também quer expandir o horário de funcionamento da Vigilância Sanitária, a fim de inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos que funcionam em horários noturnos. Outro item da proposta do PL é fortalecer o Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas, visando reduzir ao máximo a população de vetores transmissores de doenças. Também prevê a construção e revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a ampliação da Rede Básica de Saúde, com a entrega de novos postos de saúde.

DEM

O candidato do DEM, Jorginho Romanos, quer garantir e aperfeiçoar o atendimento médico hospitalar ao cidadão suzanense.

No plano de governo, ele propõe também criar um sistema de atendimento médico nos polos norte, centro e sul garantindo o acesso à saúde a todos; implementar mecanismos eficientes de gestão de atendimento para diminuição do tempo no agendamento de consultas, realização de exames e fornecimento de medicamentos; normalizar a distribuição de remédios nas Unidades Básicas de Saúde e controlá-los a partir de sistema informatizado. Jorginho quer criar mecanismos para a integração de todo o Sistema Público de Saúde; implementar um grupo de trabalho junto à Santa Casa, a fim de implementar, garantir e aprimorar o seu funcionamento no atendimento à população suzanense. Também quer incentivar a implantação de hospitais particulares na cidade.

Lisandro ainda não enviou plano de governo à Justiça