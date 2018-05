Protetoras digitais: redes sociais aproximam mães e filhos

Em meio aos avanços tecnológicos, as mães de hoje em dia também se modernizaram. Antes, o contato com os filhos era feito pessoalmente e as tarefas de casa não eram divididas. Atualmente essa realidade se transformou. E de forma radical.

Ao invés de um bilhete colado na porta da geladeira com as tarefas, as mamães usam mensagens de texto via celular para lembrar a garotada. Diferente de chegar em casa para saber o que aconteceu durante o dia, mensagens de áudio e até mesmo ligações de vídeos são as opções mais praticadas na atualidade. É, o mundo mudou. Mas, o amor incondicional e a preocupação de mãe continuam o mesmo.

A suzanense Márcia Andréia Nascimento Romero tem duas filhas: Manuela Romero Trujilho, de 10 anos, e a Mariana Romero Trujilho, de 18 anos. Gerente de banco, a mãe passa o dia fora de casa e longe das meninas. Porém, o contato entre elas é intenso diariamente. "Falamos bastante pelo WhatsApp durante o dia inteiro. Quando a saudades aperta muito, ligo para amenizar a situação", enfatizou.

Redes Sociais

Além disso, Márcia fica atenta com o que as filha fazem. Ela disse que costuma olhar as redes sociais das meninas para comprovar que está tudo bem. "Geralmente olho pelo Instagram. Às vezes, por exemplo, falam que vão no shopping. Vou lá e dou uma olhada", contou dando risada.

As responsabilidades em casa também são divididas com as filhas. Porém, o carinho de mãe sempre sobressai. "Fico ansiosa todos os dias para chegar em casa e ver elas. São tantas coisas que acontecem durante o dia com elas, que gosto de saber. Claro, que queria estar participando mais. Mas, recompenso com a rotina de mãe, compromisso de fazer um jantar que elas gostam, deixar as roupas em dia e ter um espírito alegre em casa mesmo depois de uma dia cheio de trabalho. As meninas também me ajudam com as tarefas de casa", comentou.

"Ser mãe é ter muito amor. É uma bênção. Não tem como descrever", completou.

Mãe de dois meninos

Já a secretária Marlene Severino Sambrana é mãe de dois meninos: Gustavo Sambrana, de 11 anos e do Guilherme Sambrana, de 19 anos. Ela sai todos os dias de casa às 8h45 e só volta ás 19 horas. Por conta disso, a preocupação com os meninos é extrema.

Marlene falou que todos os dias faz ligações de vídeo para o menor, para saber se está tudo bem.

"A comunicação com eles é 24 horas. Vigio de todas as formas possíveis. No Facebook, principalmente, olho as postagens. Quando chego em casa, ainda faço tudo. Lavo e passo roupas, faço comida e faxina", expressou.

"Ser mãe é o melhor sentimento que existe no mundo com certeza".