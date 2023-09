Protocolo de enfrentamento ao assédio e à importunação sexual será apresentado hoje

O evento deverá contar com a presença da secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, sendo aberto à comunidade e, principalmente, aos profissionais de setores de atendimento ao público, tais como bares, restaurantes, hotéis, pousadas e casas noturnas, por exemplo. A atividade será realizada no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), às 14 horas, e os interessados poderão confirmar presença no formulário https://bit.ly/naosecale_suzano

A iniciativa terá o objetivo de apresentar ao público as diretrizes do protocolo, que prevê ainda uma capacitação remota e gratuita aos profissionais dos setores-alvo. Todo material é idealizado pelo governo paulista em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e a TV Cultura, sendo que as aulas remotas se iniciarão em 1º de outubro, mediante inscrição prévia e igualmente gratuita no site https://www.mulher.sp.gov.br/naosecale até o dia 29 de setembro.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a vinda da secretária é de suma importância para a difusão do protocolo, sendo uma visita articulada também com a Secretaria Municipal de Governo, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), e com a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Suzano.

“No final de agosto tivemos a oportunidade de conhecer a secretária Sonaira, que prontamente aceitou o convite de vir até Suzano para falar sobre o novo protocolo desenvolvido. Hoje nossa cidade é referência no enfrentamento à violência e não poderíamos deixar de difundir esta nova ferramenta que vem para garantir mais informação e proteção às mulheres em bares, restaurantes, lojas, hotéis e outros estabelecimentos. Contamos com a presença e participação de todos neste encontro que será uma verdadeira reunião de trabalho”, disse Larissa, ao reforçar o convite aos setores estratégicos.

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) e da Secretaria Municipal de Governo, e o governo do Estado de São Paulo promovem nesta terça-feira (26/09) a explanação do novo protocolo “Não se Cale”, voltado ao enfrentamento ao assédio e à importunação sexual.