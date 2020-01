PS de Suzano tem aumento superior a 20% em atendimentos e pacientes reclamam da demora

Atualizado às 17h17

Pacientes do Pronto-Socorro (PS) de Suzano tiveram de ter paciência nesta sexta-feira, 3. A unidade registrou um aumento de 20% dos atendimentos no segundo dia útil de 2020. De acordo com a Prefeitura, o quadro do equipamento de saúde está completo, inclusive com mais um médico para a urgência. Atualmente, são três pediatras, quatro clínicos, dois cirurgiões e nove profissionais de saúde.

O movimento na unidade é intenso desde a manhã. Pacientes se queixam da demora no atendimento e o tratamento dado por funcionários. Em nota, a pasta de Saúde do município disse que a direção do PS realiza treinamento com os atendentes, inclusive priorizando o bom serviço prestado à população. "A informação (sobre o tratamento questionável) será apurada e caso seja constatado algum problema, as providências serão tomadas", disse.

O DS foi até o local e constatou que pacientes que chegaram à unidade, por volta das 10 horas, foram atendidos pouco depois das 15 horas. É o caso de uma paciente, que pediu para não ter a identidade revelada. "Cheguei às 10 horas. Estou passando mal e, até agora, não fui atendida. Quando fui perguntar para uma atendente, ela disse para eu correr atrás dos meus direitos", disse.

A mesma queixa foi relatada por outros pacientes, que também não quiseram se identificar. "Desde às 9 horas estou aguardando aqui. É uma situação ridícula. Para que passar por enfermeira para depois passar com médico e esperar mais?", questionou. Outro paciente disse que estar com problemas no pulmão e acrescentou: "Um monte de gente querendo passar. Já fiz triagem e estou aqui esperando horas e horas".

Vale lembrar que a entrada do PS está em reforma. Por isto, o fluxo de pessoas é realizado pela entrada da Santa Casa. Na prática, o espaço fica menor ao do convencional.