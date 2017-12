PS Infantil de Suzano registra mais de 1,5 mil atendimentos após uma semana

Após uma semana da inauguração, o Pronto-Socorro (PS) Infantil de Suzano atendeu 1.513 crianças. A média de serviço por dia foi de 215. Os principais casos registrados foram resfriados e gripes, crises asmáticas e quadros respiratórios, que apesar de serem menos ocorrências em comparação ao inverno, ainda são a prevalência. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde.

Conforme já anunciado pela pasta, o atendimento a crianças de outras cidades continua elevado. Segundo o órgão, a média é entre 15 e 20% dos atendimentos realizados. Isso porque em outros municípios da região, hospitais sofrem com o problema de atendimento, devido à alta demanda e a falta de recurso, e até mesmo correm risco de serem fechados.

Um exemplo é o Hospital Municipal Guido Guida de Poá. No final de outubro, o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, afirmou que o serviço pediátrico da unidade foi redirecionado para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na ocasião, ele destacou que a rede básica conta com 19 pediatras distribuídos em oito UBSs. Além disso, comentou que a administração municipal discute a criação de um Pronto de Atendimento (PA) de 24 horas para caso o hospital encerre as atividades.

Por conta desse e de mais outros casos, o PS Infantil de Suzano contabilizou nos últimos meses um aumento nos atendimentos. A situação começou de agosto para setembro, sendo que de 5.086 atendimentos subiu para 6.381. Já em outubro foi registrado 7,2 mil serviços prestados, o que representa um aumento de 12,83%. Em novembro, os atendimentos caíram para 7 mil. Neste mês, a expectativa é que o número caia. Isso porque se for somado o número de atendimentos em média por dia, registrado nessa semana de inauguração, durante um mês, daria 6.665 atendimentos.

De acordo com o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, a unidade está preparada para atender a população por que tem mais consultórios que receberão pediatras e uma grande estrutura de profissionais. "O índice de resolutividade do PS Infantil é de 99%. Em outras palavras, somente 1% dos casos atendidos na unidade são encaminhados para outros hospitais de alta complexidade. Praticamente todas as crianças que chegam ao PS têm seus procedimentos clínicos de média e alta complexidade executados no local. Todo esse planejamento só será realizado por meio de uma gestão técnica que visa uma operacionalidade eficiente e ordenada", finalizou.