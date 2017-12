PS Infantil é inaugurado; 18 novas UBSs serão reformadas e 5 novas entregues

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) inaugurou, na tarde desta sexta-feira (8), a reforma do Pronto-Socorro (PS) Infantil de Suzano e anunciou, que em 2018, reformará 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e entregará cinco novas unidades, que estão com obras paralisadas desde mandatos anteriores. Suzano também contratará mais médicos.

O prédio reformado foi adequado e retomará as atividades hoje. Houve uma reformulação na estrutura de trabalho, sendo 10 salas médicas e 30 pediatras para atender as crianças. Desde janeiro deste ano sendo reformado, o PS Infantil foi entregue com expectativa de atender de 120 a 380 crianças por dia. O dado foi divulgado pelo prefeito durante o evento. Ele ressaltou que houve aumento de atendimento devido à superlotação e até mesmo fechamento de unidades de saúde em outras cidades da região, o que fez os pacientes buscarem Suzano como alternativa.

"O atendimento de outras crianças da região tem crescido na cidade. Para se ter ideia, já recebemos pacientes de Osasco. Mas, temos que agradecer a Deus, aos colaboradores e aqueles que colocaram a mão na massa para que esse local fosse reerguido com um grande propósito também e principalmente na saúde suzanense. Visitei este PS na minha primeira semana de mandato e observei que havia muitos problemas, como falta de estrutura, de atendimento e de médicos. Trabalhamos firme e agora temos a honra de inaugurá-lo com tudo o que é preciso para atender as crianças do nosso município", enfatizou.

O novo espaço, que funcionará 24 horas, conta com três consultórios, uma sala de triagem, uma de soro e inalação, uma de medicação e outra de observação, que é divido em três alas, sendo espaço de isolamento, de emergência e de posto de enfermagem, além de duas salas de espera.

O secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, explicou como funcionamento o atendimento no posto. "Não tínhamos pediatras. Agora teremos. Montamos uma estrutura de fluxo. O paciente chega e já faz a ficha, vai ser identificado, passar por uma triagem, terá um profissional que irá levá-lo para o médico, o qual também vai pegar a criança e levar para a medicação. Então o processo vai ser de excelência".

Em relação à reforma das UBSs, entrega de cinco novas unidades na cidade e contratação de mais médicos, Ashiuchi destacou que a prioridade na cidade, no próximo ano, é a saúde. Entre as UBSs novas que poderão ser entregues, no próximo ano, estão a do Jardim Brasil, Jardim Revista, Vila Amorim e Suzanópolis.

No evento também estiveram presente o vice-prefeito Walmir Pinto, a primeira- dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS), Larissa Ashiuchi, o deputado estadual André do Prado (PR), o deputado federal Marcio Alvino (PR), o capitão Samir da 1º Companhia da Polícia Militar de Suzano, além de secretários e vereadores municipais.

Saúde

Durante o evento, Alvino comentou que disponibilizou mais R$ 1 milhão para custeio da saúde em Suzano. O montante seria destinado para pagar médicos e remédios.

Além disso, informou que R$ 150 mil serão entregue para melhorias da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae).