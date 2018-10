PS Infantil promove atividades em comemoração ao Dia das Crianças

Os pacientes do Pronto-Socorro Municipal (PS) Infantil de Suzano tiveram uma surpresa nesta quinta-feira (11), véspera do Dia das Crianças. Com balões, entrega de brinquedos e recreação, o atendimento ganhou tons de descontração e leveza.

A atividade foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela direção da unidade.

O principal objetivo foi promover um acolhimento diferenciado.

Atores de duas companhias teatrais interagiram com as crianças e suas famílias na etapa de triagem e na sala de espera para consultas, tanto no período da manhã quanto à tarde. Além disso, uma voluntária realizou pinturas faciais e distribuiu esculturas de animais em bexigas infláveis.

Brinquedos também foram entregues às crianças que estavam no PS, doados por um casal de Suzano, após ter vivenciado um episódio de internação de sua filha, na época com dois anos de idade, durante o Dia das Crianças. Desde então, Elisângela de Araújo e Sérgio Elias de Araújo oferecem carrinhos, bonecas e animais de pelúcia para os pacientes todos os anos nesta data.

As atividades durante o período da manhã foram acompanhadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pelo secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, e pelo coordenador do PS, Mauro Vaz. Eles percorreram as alas da unidade e conversaram com profissionais e com munícipes para ouvir sobre o atendimento prestado.

O PS Infantil atende, em média, 4,5 mil crianças por mês, podendo chegar a picos de 9 mil. Para o chefe do Executivo, a melhoria do serviço médico em Suzano não se resume apenas aos investimentos em infraestrutura, mas também envolve a mudança na abordagem dos usuários.

"Primeiramente, tratamos os desafios existentes na infraestrutura, que vinham ocorrendo muito antes de assumirmos. De maneira gradativa, devolvemos a dignidade ao atendimento da Saúde com investimentos em imóveis, leitos, medicamentos, equipamentos e profissionais. Mas temos a consciência de que acolher de maneira calorosa auxilia em um momento sensível que é o de se procurar um serviço de saúde", explicou o prefeito.

O PS Infantil está localizado na rua Kaneji Kodama, 1459, na Vila Figueira, e funciona 24 horas por dia.